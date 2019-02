¿Es importante y necesario hacerle un cambio de batería a mi móvil?

La pregunta de muchos usuarios cuando tienen un móvil por mucho tiempo es si es importante o necesario cambiarle la batería. Hoy vamos a tratar de disipar todas las dudas, y te recomendaremos algunas cosas que debes tener en cuenta.

Las baterías de litio son las que tienen mayor duración, son más ligeras y son las que usan en los móviles. No obstante, nada impide que se desgasten, lo hacen desde la primera carga.

A ciencia cierta no podemos afirmar cuándo debemos cambiar las baterías de litio, pero diremos que su vida es de 300 a 500 ciclos. Por ejemplo, si calculamos un ciclo por día, tenemos una vida útil de un año y medio a dos años. No obstante, no afirmarse que será así, porque hay muchos tipos de consumidores. En ocasiones, hay factores que pueden hacer que un ciclo de batería se desgaste más de lo normal.

Factores que pueden dañar la batería de tu móvil:

El lugar donde se carga el móvil y la temperatura del ambiente.

Cargar el smartphone con una funda y depende el material de la misma.

Cargar el móvil en uso, ya sea bajo, medio o intenso.

Esperar que se agote completamente la batería para comenzar a cargarlo.

Poner el móvil a cargar toda la noche (excesivamente).

La carga que usa el fabricante.

La carga que proporciona el cargador.

Podemos observar que hay varios factores que harán que el ciclo tenga buena calidad, o por el contrario, desgaste la batería. Y también debemos decir que hay baterías con mayor calidad que otras. En pocas palabras un móvil económico que tenga una batería enorme puede no tener una calidad y longevidad ideales. Ahora vamos a enseñar las señales que debemos tener en cuenta para saber cuándo hay que cambiar la batería:

La batería da saltos en el porcentaje y no se carga gradualmente.

La batería está hinchada a punto de explotar o deforme.

La batería se carga muy rápido y tiene menos tiempo de carga.

La batería ahora dura menos que antes.

En este punto es vital que cambiemos la batería de nuestro móvil, ya que no está dando el 100% de su capacidad. Cambiar la batería es algo que debes plantearte si tu móvil vale la pena, ya que no lo harás si tu móvil es de gama baja. Desde nuestro punto de vista, debemos tener un equilibrio y hacer un uso responsable de la misma. Pero tampoco te mortifiques la vida cuidando la batería del móvil.