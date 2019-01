A lo largo de los últimos años os hemos hablado acerca de diferentes cámaras de seguridad que apuestan por un enfoque diferente. Por ejemplo, hace unos meses os hablábamos acerca de un pack de cámaras de seguridad portátiles y también hemos destacado el potencial de cámaras de seguridad camufladas, como esta con forma de bombilla. Hoy ampliamos la lista con Panasonic HomeHawk FLOOR, una cámara de seguridad con forma de lámpara de interior que se encuentra buscando financiación en Indiegogo.

Si nos centramos en las principales características por las que destaca el producto, Panasonic HomeHawk FLOOR cuenta con un sistema de grabación en 1080P Full HD, visión nocturna, sensor de movimiento, compatibilidad con asistentes de voz y una batería para evitar que se detenga la grabación en caso de cortes de luz. Además, también nos permite controlar las bombillas inteligentes de casa a distancia y dispone de un sistema de comunicación en dos direcciones, por lo que podemos comunicarnos con las personas que se encuentren dentro de casa.

Llegados a este punto no podemos negar que se trata de un dispositivo bastante interesante para aquellos que busquen un sistema de seguridad algo menos llamativo. Aun así, no hay que dejar de lado la cuestión de la privacidad, ya que podría resultar peligroso si se instala en lugares en los que el resto de miembros del hogar no tienen constancia. A día de hoy, la campaña de financiación de Panasonic HomeHawk FLOOR ya ha recaudado la mitad de los fondos necesarios para el desarrollo del producto, que se comercializará por 279 dólares.

A continuación os dejamos con el vídeo de presentación:

Link: Indiegogo.