Apple desactiva FaceTime en grupo por un grave fallo de seguridad

Durante las últimas horas se ha producido un gran revuelo en Internet al descubrirse un fallo de seguridad relacionado con FaceTime, el servicio de llamadas de Apple. Tal y como diferentes medios y usuarios han podido comprobar, el fallo del que hablamos permitía que cualquier persona pudiese espiar a otras utilizando la función de llamadas en grupo. La razón es que FaceTime dejaba escuchar la voz de la otra persona incluso aunque esta última no hubiese contestado la llamada.

Como podréis imaginar, se trata de un fallo de seguridad bastante grave, sobre todo si tenemos en cuenta que teóricamente podríamos espiar a cualquier persona cuyo número tengamos en la agenda de nuestro iPhone (siempre y cuando tuviesen FaceTime activado). Y no solo eso, ya que tal y como afirman desde The Verge, en caso de que el destinatario pulsase el botón de bloqueo o de volumen para silenciar e ignorar la llamada comenzaba a emitirse también el vídeo.

Como es evidente, en Apple ya están al tanto del problema y han desactivado las llamadas en grupo de FaceTime. Es decir, que a día de hoy no es posible replicar el fallo y no podemos vernos afectados por el mismo. La compañía ha comunicado que están trabajando en una actualización para resolver el problema. En concreto, la actualización debería estar disponible esta misma semana, por lo que os recomendamos estar atentos y actualizar vuestros dispositivos en cuanto esté disponible. Mientras tanto, las llamadas de FaceTime individuales continuan funcionando como de costumbre, ya que no están afectadas por el problema.

Llegados a este punto no podemos negar que se trata de un fallo bastante grave por parte de Apple, una compañía que recalca siempre su apuesta por la seguridad y la privacidad. Permaneceremos atentos por si la empresa realizase algún comunicado adicional en relación al problema. Mientras tanto, os dejamos con un breve vídeo compartido en Twitter en el que un usuario muestra el funcionamiento de fallo, aunque como decimos, ya no es posible replicarlo:

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ

— Benji Mobb™ (@BmManski) January 28, 2019