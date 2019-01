3 cosas que queremos ver en Android Q sí o sí

Android Q ya está empezando a generar expectativa, aún más por tratarse de la décima versión del sistema operativo de Google. Y sí, aunque Android Pie no tiene el visto bueno como debería, queremos hacer hincapié en lo que le pedimos a Android Q a gritos.

El Sol no se puede tapar con un dedo y al SO de los de la gran G les toca mejorar una gran cantidad de puntos en su próxima versión de Android. No obstante, a modo de resumen, aquí tenemos 3 de las características que más esperamos en Android Q.

Mejor soporte de llegada y actualización a los móviles

Sin lugar a dudas, el tema de la actualización es quizás el más importante pero uno de los que menos tiene solución. Google sabe actualizar sus Pixel rápidamente, pero los demás fabricantes no tienen la suerte necesaria al ver que sus móviles actualizan meses después de haberse lanzado una nueva versión. Incluso, a día de hoy, una gran cantidad de smartphones si siquiera gozan de las bondades de Android Oreo. ¿Aló, Google?

Por ende, esperamos que esta súplica que año tras año ha quedado en segundo plano, sea un pilar fundamental de cara a la presentación de Android Q. Sería maravilloso que los gama alta y gama media-alta actualizaran en pocas semanas y no en meses.

Modo oscuro en todo el sistema, no solo en una aplicación

YouTube, Google Maps y otras importantes aplicaciones poseen el modo oscuro en sus ajustes, pero en esta oportunidad queremos un poco más de Google. Como segunda recomendación, esperamos que los chicos de Mountain View integren un modo oscuro nativo para utilizarlo de noche o sencillamente cuando queramos. Seguro que no es una petición descabellada si la compañía piensa en aumentar la buena experiencia del usuario.

Grabador de pantalla nativo, no a través de una app externa

Ok, por fortuna tenemos un montón de apps que permiten que grabemos la pantalla de nuestro Android por un tiempo prolongado y con buenas herramientas de edición. Pero venga, que seguro que Google cuenta con los recursos para presentar un grabador integrado que brinde la posibilidad de recortar, añadir un audio y hasta compartir el vídeo en las principales aplicaciones. ¿Será mucho pedir?