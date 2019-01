Cómo puedo silenciar usuarios de Instagram

Instagram es una red social muy importante en nuestro día a día, nos atreveríamos a decir que es una de las más usadas a nivel mundial. Dicha red social no para de añadir nuevas herramientas, funciones que ayudan a todos los usuarios. Una importante fue la de añadir texto alternativo para personas con discapacidades visuales y algunas secretas que puedes encontrar en la plataforma. Hoy vamos a enseñarte el funcionamiento de la herramienta que silencia a los usuarios molestos, sin dejarlos de seguir.

Los pasos a seguir son muy sencillos y demorarás par de minutos para realizarlos correctamente. De hecho, podemos bloquear a algunos usuarios, pero dejando que vean nuestras publicaciones y sin ver nosotros las de ellos. La verdad es que es realmente útil, ya que podemos bloquear familiares o amigos que son muy pesados con el contenido que suben a las redes.

Pasos para silenciar usuarios de Instagram

Lo primero que tienes que hacer es prestar atención a todos los pasos que te vamos a comentar en breve:

Tienes que pulsar los tres puntos que salen en la parte superior de cada publicación que hace el usuario molesto.

Luego debes pulsar en la opción que se llama “Silenciar Publicación”. En la parte superior te vamos a dejar una imagen donde se puede apreciar correctamente.

La herramienta nos permite silenciar todas las publicaciones y publicaciones e historias, del usuario que quieras. Y para volver a reactivarlos, tienes que ir visitar el perfil para deshabilitar la opción de silenciar usuarios. Lo más importante, es que el usuario no se dará cuenta, ya que Instagram no le avisará de lo sucedido. Es ideal para silenciar a los usuarios que no queremos leer frecuentemente y además, es una opción que muchas personas estaban esperando.

Cabe resaltar que no es la única función que Instagram ha implementado hace poco tiempo, ya que frecuentemente se está actualizando para mejorar la experiencia de usuario, por lo que estad atentos para más trucos.