Trucos para tener más memoria en el móvil

No todos los móviles cuentan con gran capacidad de almacenamiento, ya que los que tiene un precio módico vienen de 16 GB para ahorrar costos. Algo que tenemos todos los usuarios en común, es que descargarnos cuanta aplicación encontremos para poner a tope la memoria de nuestro móvil. Entre las aplicaciones más descargadas tenemos Twitter, Facebook, Instagram, Netflix y algún que otro juego, pero todas ellas se van haciendo grandes con el tiempo.

El mensaje de “Memoria llena” le ha colmado la paciencia a más de un usuario, ya que debemos elegir cual aplicación vamos a eliminar. De hecho, en algunos casos no es suficiente y debemos borrar documentos, videos e imágenes para no forzar el espacio de almacenamiento. Hoy vamos a enseñarte 3 trucos que puedes comenzar a emplear para que no sufras de memoria llena en cualquier dispositivo móvil.

Borra los datos y la caché

Todos los dispositivo almacenan datos y memoria caché y es nuestro deber como usuario hacerles un chequeo y borrarlos de vez en cuando. Hay aplicaciones como Amazon o WhatsApp que no consumen tantos datos, pero hay juegos que pueden llegar a ocuparte hasta 2 GB de almacenamiento. Para eliminar estos datos debemos irnos a los ajustes > almacenamiento > aplicaciones y en los detalles te aparecerá “Borrar datos” y “Borrar caché”. Pero recuerda que borrar la caché es temporal y tienes que hacerlo cada cierto tiempo, nosotros te recomendamos cada mes.

Mueve las aplicaciones a la memoria externa

Los móviles tienen la capacidad de almacenar información en memorias microSD o memorias externas de 32, 64 y hasta 256 GB. Lo ideal es que pasemos todas las aplicaciones del móvil a la tarjeta de memoria para ahorrar almacenamiento interno. El proceso es sencillo, ya que las mismas aplicaciones al descargarlas te preguntarán donde quiere almacenarlas.

Borra aplicaciones que no necesitas y descargar basura

Tienes que borrar aplicaciones que ya no necesitas para que no tengas la memoria llena, por ejemplo los archivos zip, descargas de Internet, aplicaciones que no uses frecuentemente y algunos archivos de multimedia. Lo ideal sería que hiciéramos una revisión general de nuestro móvil cada cierto tiempo para que no se nos llene la memoria. Observa principalmente los archivos multimedia de cada grupo de Whatsapp usando la sección Menu>Ajustes>Datos y Almacenamiento>Uso de Almacenamiento para identificar y gestionar los grupos que más espacio ocupan.

Estos son los 3 trucos que muchas personas ponen en práctica para tener el móvil limpio de la basura que puede almacenar en la memoria. Desde nuestro punto de vista, hay más trucos pero estos son los más sencillos y, los que más usan las personas.