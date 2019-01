Trucos para ahorrar los datos gastados en Twitter

Twitter es una red social que alberga a millones de usuarios a nivel mundial y posiblemente se ha convertido en la preferida de muchos. Lo único malo de Twitter, es que puede llegar a consumirnos muchos datos al mes, aunque hay varios trucos que puedes llevar a cabo para ahorrar.

La mayoría del tiempo usamos una conexión WiFi para ser amigables con la tarifa de datos, pero al tener que cargar fotografías o videos, se empiezan a reproducir automáticamente.

En Twitter hay un nuevo modo de ahorro de datos que te vamos a comentar en breve, y no importa que seas usuario Android o iOS. Además, el funcionamiento es muy sencillo, ya que al activar el truco, las imágenes se cargaran en menor calidad y los videos no pasarán a reproducirse automáticamente.

Pasos para ahorrar bastantes datos de Twitter mensualmente

El truco tienes que buscarlo en la configuración de vuestro dispositivo móvil, y puedes manipularlo manualmente. Una ventaja de esta nueva opción, es que podrás marcar solo una casilla y Twitter hará todo el trabajo para ahorrar los datos en modo normal. Y para hallar la casilla debes hacer los siguientes pasos:

La casilla se encuentra dentro del apartado de configuraciones y privacidad de la aplicación.

y de la aplicación. Tienes que presionar en Uso de datos para luego encontrar la casilla de “Ahorrador de datos”.

Cabe mencionar que, el truco se te aplicará en todas las cuentas que hayas iniciado sesión desde tu dispositivo móvil. Y para que lo tengas al tanto, tiene un doble efecto, ya que te ayuda a reducir los datos y además, los videos no se reproducirán automáticamente. Lo bueno es que no notarás la diferencia, ya que las imágenes no cambiarán mucho.

Por otra parte, la configuración aplicará para cuando estés conectado a los datos móviles y cuando estés conectado a una red WiFi. En caso de que no te importen los datos y quieras ver alguna imagen en una buena calidad, puedes abrirla > usar el menú > cargarla en calidad alta. La opción actualmente está en la última versión de la aplicación para los diferentes sistemas operativos compatibles. Cabe resaltar que, no es la única red social que cuenta con ahorro de datos, ya que Instagram también te ofrece una herramienta parecida. ¿Qué estás esperando para probarla?