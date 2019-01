Los nuevos juegos para Android que puedes probar en tu móvil

Sí, Google Play está repleto de buenos juegos para todos los gustos. No obstante, ¿por qué no darle una oportunidad a los nuevos títulos que son presentados para Android? Por fortuna, a falta de una tenemos varias entregas que cuentan con méritos para destacar entre el montón.

Cada uno de estos juegos destaca entre el amplio catálogo de opciones lanzadas en enero de 2019, así que puedes echarle un vistazo y probar cada uno de ellos en tu móvil de forma gratuita.

Se trata de una secuela del clásico Ragnarok Online, presentado en el año 2003. Personalmente no me agradan los juegos de rol, pero ha sido tanto el éxito de este título que no podía faltar en el top. Con unos gráficos en 3D mejorados, batallas en equipos de 5 jugadores y un mundo abierto de narrativa no lineal, Ragnarok M: Eternal Love se agrega a la lista de buenos RPG disponibles en Google Play de forma gratuita.

Otro juego de rol que compite con el primero, aunque la historia de este último nos ubica en las locuras de un rey que busca aniquilar a los demás líderes de otras tierras. Aquí tendrás que controlar al escuadrón del rey Tease al pasar y luchar por todo tipo de terrenos para ganar oro y puntuaciones para reunir a un equipo de 12 clases diferentes. Al igual que el anterior, está disponible de forma gratuita.

Acercándose a lo visto en las partidas de golf real, este juego permite adentrarnos en las famosas maderas del sudeste de los Estados Unidos. Aquí tendremos a disposición hasta 18 hoyos en los que tenemos que afinar la puntería en cada golpe para que el viento no nos juegue una mala pasada (una de las mejores características de Georgia Golf). Además de lo anterior, la entrega cuenta con gráficos de alta calidad, dos modos de dificultad y un modo de tiro fácil para todos.

Fleets of Heroes no lleva muchos días disponible en Google Play pero poco a poco a se va dando a conocer gracias a que podremos crear estructuras en el espacio y también tener una que otra batalla en el espacio con movimientos estratégicos para no perder fuera de la tierra. El juego también se puede descargar a coste cero, aunque integra opciones de pago.