Xiaomi muestra en vídeo su futuro smartphone plegable

Durante los últimos años se ha hablado con mucha frecuencia acerca de los smartphone plegables. Finalmente, el pasado mes de noviembre Samsung anunciaba oficialmente su futuro smartphone plegable, un dispositivo en el que la compañía se encuentra trabajando. Todo parece indicar que muy pronto podría tener un nuevo competidor, ya que en las últimas horas ha aparecido un vídeo en el que se muestra el primer smartphone plegable de Xiaomi.

A pesar de que ya habíamos oído hablar acerca del supuesto smartphone plegable de Xiaomi, la comunidad tecnológica esperaba con cautela algún tipo de anuncio oficial que descartarse que no se tratase de información falsa. El vídeo que os mostramos a continuación confirma el desarrollo de este terminal, ya que el propio Lin Bin (conocido por ser el presidente de Xiaomi y uno de los cofundadores de la empresa) aparece utilizando el smartphone plegable.

Tal y como podéis comprobar en el vídeo que os indicamos, Lin Bin comienza utilizando un dispositivo de un tamaño muy similar al de una tablet, aunque pasados unos segundos decide plegarlo, momento en el que el dispositivo adquiere el tamaño al que estamos acostumbrados en los smartphones actuales. En este momento, la interfaz del dispositivo se ajusta automáticamente al cambio de formato. A diferencia del modelo presentado por Samsung, el terminal de Xiaomi se pliega por ambos lados.

Aunque ahora sabemos a ciencia cierta que Xiaomi está trabajando en su primer smartphone plegable, todavía faltaría un tiempo para que esté disponible oficialmente. De hecho, el propio Lin Bin afirma que se trata de un prototipo en la publicación compartida desde su perfil oficial en la red social Weibo, desde donde se ha realizado el anuncio. Además, la compañía acepta sugerencias de posibles nombres. Os dejamos con el vídeo del que hablamos, que también ha sido compartido en Twitter por Donovan Sung, Product Manager de la compañía.

Check out this special video from #Xiaomi President and Co-founder Bin Lin, showing off a very special phone prototype… 😎

What does everyone think we should name this phone? 🤔#InnovationForEveryone pic.twitter.com/1lFj3nM7tD

— Donovan Sung (@donovansung) January 23, 2019