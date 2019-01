5 formas de conseguir invitación para forocoches

Desde hace años forocoches destaca como el principal foro de Internet en español, con múltiples temas tratados y una enorme comunidad de usuarios extremadamente activos, siendo fuente de información fresca de los más diversos temas.

Hace un año os hablamos de él en un vídeo:

y hoy os comentaremos algunas formas de conseguir invitaciones para este club privado:

– Recibir la invitación de algún usuario que las tenga y canjearla en forocoches.com/codigo/: Es el método más difícil, ya que hay usuarios que llevan muchos años participando de forma activa y nunca han tenido una invitación para darla a otro usuario.

– Estar atento al telegram de forocoches, ya que de vez en cuando divulgan códigos válidos. Por desgracia dichos códigos tienen un número limitado de accesos, de hecho en muchas ocasiones solo los 10 primeros que lo canjean, consiguen tener una cuenta al foro. El telegram de forocoches es t.me/forocoches_oficial, y ya tiene 17.758 suscriptores. Para ir rápido, es mejor activar las notificaciones del grupo y ser de los primeros en canjear lo que allí publiquen.

– Promociones activas. En el hilo www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=4133485 van publicando las promociones activas para conseguir invitaciones. En estos momentos, si se pide una tarjeta Bnext vía promo.bnext.es/Forocoches (desde el ordenador), se puede conseguir una invitación. También es posible conseguirla con una promoción de coinbase.

– En el instagram de su fundador, @electrikfc, ya que con frecuencia publica fotos con códigos válidos para canjear. En muchas ocasiones es una especie de adivinanza, como “el río que pasa por debajo de este puente”, por ejemplo.

– Con las redes sociales oficiales del foro: twitter.com/forocoches, facebook.com/forocoches, instagram.com/forocochescom y youtube.com/forocoches

No es nada sencillo, por lo que si realmente queréis formar parte de forocoches, tendréis que estar atentos constantemente a las redes o participar de las diferentes promociones que van apareciendo, recordando que hay que tener reflejos de lince para que nadie se adelante.

Recomendamos, eso sí, no participar de acciones de compra y venta de invitaciones de forocoches en tiendas online, ya que no son pocos los casos de fraudes, con personas que pagan por códigos que resultaron no funcionar.