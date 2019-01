Las películas y series más importantes que serán estrenadas en Netflix en 2019

Muchos han estado esperando el presente año para ver el estreno de buenas series y películas en todas las categorías. Pero como no podemos extendernos como quisiéramos, nos vamos a centrar exclusivamente en los títulos que más destacan en la cartelera de Netflix para 2019.

Hasta los momentos estos son parte de las producciones que han llamado la atención de seriéfilos y adictos a las películas dentro de la app de streaming más famosa del momento. Presta atención a la lista con traílers y fecha de arribo.

Para enero

El primes mes del año ve el arribo de todas estas series y películas:

Star Treck: Discovery – Temporada 2, para el 18/01/19: la nueva edición de una de las mejores series de ciencia ficción de la historia está por estrenarse el próximo 18 de enero. Personajes, historia atractiva y gráficos que no tienen desperdicio es parte de lo que veremos en ella.

Marvel: The Punisher – Temporada 2, para el 18/01/19: otra serie de Marvel que llega más repotenciada y con una trama continuista al estilo de la gran compañía norteamericana.

Baywatch: Los vigilantes de la playa, para el 20/01/19: la película que reúne a Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Pamela Anderson y a David Hasselhoff y que fue estrenada en 2017 ya estará disponible por si no la viste en cines.

Para febrero

The Umbrella Academy, para el 15/02/19: la ciencia ficción fascinante vuelve a apoderarse de Netflix al ver el estreno de The Umbrella Academy, una serie sobre una familia de superhéroes poco parecidos a los ya conocidos.

Para marzo

Triple Frontera, para el 15/03/19: una de las películas de acción y disparos más esperadas es la que ves en cuestión. Un atraco por parte de marines retirados a un narco con amplio poder y arsenal bélico es la historia protagonizada por Ben Affleck, Adria Arjona, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund y Pedro Pascal.

Para abril

Ultraman, para el 01/04/2019: se trata de una secuela anime de la serie estrenada hace décadas. Un clásico japonés que no tiene nada que envidiarle a los títulos estrenados hace años y que tanto furor causaron en el público juvenil.

Para julio, el plato fuerte

Stranger Things, para el 04/07/19: la tercera temporada de una de las series más famosas de Netflix ya tiene fecha de estreno. ¿Qué pasará con Once y Mike? ¿El demogorgón renacerá? ¿Qué importancia tendrá el nuevo centro comercial de Hawkins?

Las que aún no tienen fecha de estreno

Sí, no aparece ni mayo ni junio porque aún no se han confirmado la fecha de ninguna serie o película. Sumado a ello, luego de la primera mitad del 2019 nadamos a ciegas al no tener conocimiento sobre la fecha de estreno de series o películas reconocidas. No obstante, cruzamos los dedos para ver estos títulos antes de que acabe el año actual:

• Por 13 razones, tercera temporada. Hannah Baker estará más viva que nunca y ojalá llegue junto a su caso en los próximos meses de 2019.

• The Rain, segunda temporada de la serie danesa que ha ostentado jugosos premios por su historia que engancha desde el primer capítulo.

• Criminal Minds (serie que muestra cómo funciona la mente de los asesinos en serie de hace décadas).

• The Witcher, (una serie similar a Game of Thromes).

• The Policitian, una serie de comedia musical con renombrados artistas del entretenimiento.