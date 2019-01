Algunos de los smartphones más esperados de 2019

Quisimos retrasar un poco la lista con parte de los móviles más esperados de 2019 para descubrir más detalles de estos topes de gama de diferentes compañías. De todo lo que se ha comentado para el año en curso, esto es lo que más destaca y lo que causará sensación en el mundo de los smartphones. ¿Quién se llevará los honores?

Como no puede ser de otra forma, marcas como Samsung, Huawei y Xiaomi lideran el top con propuestas que dejarán atrás la relevancia del notch y de la doble cámara durante el 2018. Así que sin más preámbulo, aquí tememos los elegidos para sobresalir en 2019.

Samsung Galaxy S10, el buque insignia de la firma surcoreana

No notch, sensor de la cámara delantera integrado en la pantalla, posiblemente con 3 cámaras traseras en estilo vertical, sensor de huellas digital ultrasónico y más. El modelo 10 de la serie S puede ser lanzado este 20 de febrero en 3 variantes junto con la versión Lite y la Plus.

El vídeo presentado en cuestión recopila varios detalles del dispositivo, aunque a ellos hay que agregarles que el Galaxy S10 Lite contaría con una pantalla de 5,8 pulgadas, el S10 con una de 6,1 y el S10 Plus con una de hasta 6,4 pulgadas.

Xiaomi Mi 9, la Apple china ya tiene su nueva nave al acecho

Xiaomi no se ha esforzado por emitir novedades de su bestia para el 2019. No obstante, se ha podido descubrir que el Mi 9 puede llegar con triple cámara trasera, un diseño de periscopio, procesador Snapdragon 845, sensor de huellas súper avanzado y una pantalla con notch más reducido. Y a pesar de que no haya nada totalmente confirmado, lo que sí podemos validar es que el Mi 9 será un animal a nivel de precio y con las 3 B: bueno, bonito y barato en comparación con otros topes de gama.

Huawei P30, ¿DxOMark lo pondrá en primer lugar?

Cuando hicimos el análisis a fondo de la cámara del P20, no teníamos ni idea de lo que tenía Huawei entre manos. La firma asiática está trabajando en un P30 con hasta 4 cámaras traseras y una inteligencia artificial más avanzada para promediar más puntos que el P20 en DxOMark. Además de lo anterior, se sabe que puede llegar con un notch más pequeño y con diseño circular. Seguro que los chinos nos sorprenderán en el primer semestre de 2019.

OnePlus 7, no tan alejados del pódium como pensamos

OnePlus ha sabido mejorar la calidad de sus móviles, pero siempre va un paso a la vez. En esta oportunidad, la empresa con sede en Shenzhen debe enfocarse más tanto en la pantalla como en el apartado fotográfico. Siempre le ha faltado un poco para pisarle los talones a los grandes en cámaras, así que esta es una gran oportunidad para demostrar que pueden solucionar 2 cosas de una vez por todas al integrar un sistema de cámara frontal deslizable.

Google Pixel 4, los de la gran G también tienen su tope de gama

Y terminamos el top 5 con el Google Pixel 4, un rezagado que poco a poco ha venido comiendo terreno para estar ubicado entre las principales novedades el mundo móvil para el 2019. Las actualizaciones constantes ya están aseguradas, una sola cámara trasera puede dar mejores resultados que hasta 3 lentes posteriores y un rendimiento que tampoco se queda atrás.

Sin embargo, a Google se le ha hecho una tarea difícil lidiar con el tema de Android. Android Oreo ha sido un dolor de cabeza y Android Pie ni se diga. ¿La tarea del 2019? ¡Que las versiones más recientes lleguen a los móviles más rápido!