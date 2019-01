10yearschallenge en 5 dispositivos electrónicos

Una década supone un giro de 180 grados con cambios de todo tipo. Y tú también tuviste que haberlo validado con las fotos de las personas que se han unido a la nueva tendencia que lleva por nombre #10yearschallenge. Pero hoy no vamos a mencionar a usuarios sino más bien a dispositivos electrónicos lanzados hace unos 10 años junto a sus versiones más recientes.

Pudiéramos quedarnos mostrando una gran cantidad de gadgets y demás proyectos tecnológicos, pero en esta oportunidad nos hemos centrado en 5 de los que más destacan. Disfruta la lista que verás a continuación.

iPhone 3GS – iPhone Xs Max

Por allá en el 2009 Apple aún estaba en etapa de crecimiento. Con la fiebre de las aplicaciones móviles, la empresa norteamericana presentó un modelo mejorado del iPhone 3G con memoria RAM de 256 MB y almacenamiento de 8, 16 y 32 GB.

Con iOS y 6.1 en marcha, la cámara hizo lo suyo al tener 3 MP con enfoque manual, aunque hoy, casi una década después, tenemos un iPhone Xs Max con cámara dual de 12 MP con gran angular y teleobjetivo, doble estabilización óptica de imagen y reconocimiento fácil. En lo que respecta a su memoria, encontramos versiones de 64, 256 y 512 GB.

HP dc5850 – HP Pavilion All-in-Online

El golpe que ha dado cada una de las empresas desarrolladoras de computadoras a nivel de nuevas creaciones es tan grande que es difícil escoger el mejor dispositivo de la época. Jugar, trabajar, crear contenido y más en un dispositivo sin que se ralentice o acabe la memoria de almacenamiento rápidamente es posible.

Y como ejemplo tenemos la HP pavilion AIO, una bestia de 512 GB, RAM de 16 GB, Intel de 8va generación, identificación facial, sonido cinematográfico y claro, Windows 10.

auriculares inalámbricos Sony MDR-DS7100 – AirPods

La nueva generación de auriculares también ha dado de qué hablar debido a que, por ejemplo, ya no se necesita de un cable para conectarlo al dispositivo. El tamaño también se ha reducido notablemente y esto sin dejar atrás la fuerza y calidad de reproducción del sonido. ¿Darán la talla los AirPods 2 y los clones de este dispositivo?

Toshiba REGZA SV 55SV685D – 55″ NU7300 UHD Curvo Smart TV 4K 2018

El mercado de los televisores también ha madurado, y de qué manera. El tortazo que han dado las compañías ha sido en todos los aspectos: sonido, tamaño, definición, modos de conexión, diseño curvo y más. ¿Qué nos deparará este 2019? Si quieres parte de lo mejor de lo último presentado en 2018, entonces el dispositivo que ves en cuestión es perfecto para ti.

Windows 7 – Windows 10

Y terminamos el top 5 con dos sistemas operativos tan famosos que no podían faltar en el listado. Aunque se trata de un software, el SO de la multinacional estadounidense ha obtenido los méritos necesarios para ubicarse como la principal opción en cientos de laptops y ordenadores. No en vano y según las opiniones de los últimos años, hay quienes prefieren optar por Windows 7 en vez de Windows 10. No obstante, la firma ha declarado que dejarán de hacer soporte a partir del 2020.