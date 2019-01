Typewrite Something, un simulador web de máquinas de escribir

A pesar de que la forma en la que escribimos ha cambiado enormemente a lo largo de los últimos años, son muchos los nostálgicos que echan de menos la experiencia de escribir en una máquina de escribir tradicional. Por suerte, en Internet podemos encontrar algunos simuladores web con los que recordar los viejos tiempos. Hoy os hablamos acerca de Typewrite Something, un sencillo simulador de máquinas de escribir que podemos usar desde el navegador.

Tal y como podéis comprobar en la web de Typewrite Something, la interfaz de la herramienta es extremadamente minimalista. De hecho, tan solo contamos con un fondo que simula el papel y ningún tipo de botón o control adicional. Nada más acceder a la web podremos empezar a escribir, escuchando el característico sonido mecánico al pulsar las teclas y el del retorno de carro al pulsar Intro.

Los más jóvenes descubrirán con asombro que conviene no equivocarse mientras escribimos, ya que al contrario que en los procesadores de texto que usamos a día de hoy, en Typewrite Something no podemos borrar nuestros errores. En lugar de ello, tendremos que corregirlo escribiendo sobre el error, aunque el resultado no será tan limpio como si no nos hubiésemos equivocado. Además, es necesario usar el retorno de carro para comenzar a escribir en una nueva línea, un proceso que a día de hoy también es automático.

Sin duda, se trata de una herramienta de lo más curiosa para pasar un rato recordando cómo era escribir en una de estas máquinas. Si os ha parecido interesante y queréis echarle un vistazo a la herramienta, os recomendamos visitar la web de Typewrite Something.