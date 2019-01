Use The Keyboard, una colección de atajos de teclado para Mac y Windows

La mayoría de nosotros estamos tan acostumbrados a los atajos de teclado que ni siquiera tenemos que pensar en las combinaciones que utilizamos en nuestro día a día. Por ejemplo, a la hora de copiar y pegar texto entre aplicaciones o de abrir una nueva pestaña del navegador. Aun así, al empezar a utilizar una nueva herramienta puede resultar complicado descubrir los atajos de teclado más útiles. Recientemente hemos descubierto Use The Keyboard, una colección de atajos de teclado de herramientas para Mac, Windows y sitios web.

Una de las cosas que más nos ha gustado de Use The Keyboard es su interfaz, que ayuda a que su uso sea lo más sencillo y directo posible. De hecho, tan solo tenemos que utilizar el buscador incorporado para localizar la aplicación que estamos buscando y veremos aparecer los atajos de teclado correspondientes. Además, podemos alternar entre los atajos de Mac y de Windows con un solo clic, una opción de lo más útil.

Tal y como podéis comprobar, en Use The Keyboard están recopilados los atajos de teclados de herramientas como Adobe Lightroom CC, Skype, Excel, Todoist, VLC, Firefox, Google Chrome, Evernote o Sublime Text, entre otras. Además, la herramienta cuenta con una sección desde la que consultar de forma rápida los atajos de las herramientas más populares entre los usuarios de la web, como Slack o Spotify.

Sin duda, se trata de una forma excelente de tener siempre a mano los atajos de teclado de las herramientas que más utilizamos en nuestro día a día, y lo mejor de todo es que Use The Keyboard es una colección open-source (podéis consultar su código en GitHub). Si os ha parecido interesante, os recomendamos echarle un vistazo a la web de Use The Keyboard.