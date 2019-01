Juegos de PS4 que serán estrenados en el mes de enero

Si bien ya habíamos hablado hace poco de los juegos más destacados para todo el 2019 en la consola de Sony, ahora queremos enfocarnos en una lista un poco más extensa y que solo ofrezca un vistazo a las entregas más importantes que saldrán en la PS4 durante el mes de enero. ¡Aquí tenemos el top 5!

Así que sin más preámbulo, vamos a desempolvar lo que tienen para ofrecer estos 5 títulos (un par de ellos destaca como lo mejor esperado del año).

The Grand Tour Game

El juego llega de la mano de Amazon, gracias a la emisión del programa en la plataforma que ha conseguido hacerse con una buena reputación entre los amantes del mundo automovilístico. El juego tendrá opción para multijugador (hasta 4 personas), contará con sorpresa semanales y se añadirán coches y localizaciones.

En The Grand Tour Game te unirás a Clarkson, Hammond y May para realizer trucos de toda clase, esto desde el 15 de enero.

Ace Combat 7: Skies Unknown

Para los que anhelan ser pilotos o simplemente volar en F16 y otros aviones de combate, aterriza Ace Combat 7: Skies Unknown. El título desarrollado por los chicos de Bandai Namco llega con conflictos políticos de alta tensión entre dos países ficticios que tendrá como consecuencia guerra y operaciones militares aéreas para destruir el poder de la otra nación al mando de cazas de gran potencia.

Gráficos mejorados, compatibilidad con la función de realidad virtual y mucho más a partir del viernes 18 de enero, fecha en la que saldrá a la venta en la PS4.

Resident Evil 2 Remake

Cientos de personas, e incluso miles, esperan alocadamente la llegada del Remake de Resident Evil 2, una entrega de zombis, terror, acción y aventuras que celebrará el vigésimo aniversario de la saga Resident Evil. La mesa está servida para llegar a la ciudad Raccoon City y ver mejor acción en tercera persona. Asimismo, se sabe que los creadores adoptaron un estilo más agresivo con efectos visuales más realistas y desagradables.

Para jugarlo tendrás que esperar hasta el 25 de enero, día en que saldrá a la venta por la suma de 69,99 euros.

Genesis Alpha One

Pisando el terreno de la PS4, Genesis Alpha One llegará a partir del 29 de enero con aires de Halo, aunque no del todo. El título es fiel a la jugabilidad donde la supervivencia es vital junto a la precisión para acabar con los enemigos y seres no conocidos que también ubican armas de todo tipo.

Las naves, los gráficos y los efectos de sonido no pasan desapercibidos y por ello es que hemos decidido otorgarle un puesto en el top 5.

Kingdom Hearts III

Y ahora sí, estás frente al juego más esperado del mes de enero, aunque también figura como la sensación de 2019. Kingdom Hearts III es una secuela directa de la segunda que traerá consigo nuevos personajes como San Fransokyo (Big Hero 6), Rapunzel o Baymax de Enredados, Mickey, Goofy, James Sullivan, etcétera.

Anunciado desde el 2013 y ya listo para su estreno el 29 de enero, Kingdom Hearts III será de lo más comentado durante los primeros días del mes de febrero y seguro que también en las próximas semanas. No obstante, allí estaremos con los títulos más comentados para el mes en curso.