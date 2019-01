4 inventos que están causando sensación en kickstarter en 2019

La plataforma de crowfunding KickStarter es muy frecuentada por usuarios para ver qué inventos nuevos hay y así financiarlos. En la página web hay muchas ideas que son sinceramente geniales, novedosas y originales. Hoy hemos elegido 4 inventos tecnológicos que están causando sensación porque están en la sección popular de la plataforma. En nuestra corta lista encontraremos inventos que causarán un gran impacto en la sociedad y de verdad, nos gustaría que se hicieran realidad.

Cabe mencionar que, muchos inventos que hoy en día son grandes fuentes de ingreso para el mundo tecnológico han salido de esta plataforma. Por ende, recomendamos a todas las personas a que ayuden a llevar alguno a cabo para hacerlo realidad. Y sin más preámbulos, pasaremos a enseñarte brevemente cada uno de ellos.

Wynd Halo + Home Purifier: Mantenga el aire de su hogar saludable





Nuestro hogar tiene que ser un sitio sagrado y seguro para toda la familia. Aunque no lo creas, hay mucha contaminación en el aire y Wynd Halo + Wynd Home Purifier nos ayudarán a solventar el problema. El Wynd Halo tiene 10 sensores para controlar alérgenos, humo, gérmenes, contaminación y más. Cuenta con una tecnología Air ID que clasifica los contaminantes reales que están en el aire para purificarlos rápidamente. Lo increíble es que es realmente portátil, tiene una aplicación para la supervisión e información y, tiene más sensores que otros purificadores. Además, es compatible con Alexa, Nest, Apple HomeKit. Y para mayor información puedes dirigirte al siguiente enlace.

PowerStation itinerante: cargue cualquier cosa en cualquier lugar (PWR27)

Las baterías externas son fundamentales en nuestro día a día y en los viajes que realizamos a cualquier lugar. El PowerStation es un potente powerbank que es resistente al polvo y además, tiene tecnología IP67 para hacerlo resistente al agua. La compañía afirma que pude soportar una caída de 1000 pies y es aprueba de golpes de hasta 2 toneladas. Por otra parte es capaz de cargar 5 dispositivos a la vez, ya que tiene una batería de 27000 mAh. Cabe resaltar que, es la batería más grande aprobada por la TSA. Para mayor información debes acceder a este enlace para conocer todos sus detalles.

EyeQue PDCheck, la forma más rápida y fácil de obtener el PD

Un invento muy curioso que está en la plataforma, sirve para calcular la distancia pupilar (PD) en cuestión de segundos. Los resultados son muy precisos, es rápido y fácil de obtener, además es muy importante saberlo para llevar un registro médico. Para lo que no saben, la distancia pupilar es la distancia que hay entre las pupilas de nuestro ojo en milímetros. Es importante porque si nuestra distancia no va acorde con los lentes que usamos, podríamos ver borroso y hasta tener mareos. Por otra parte, hay aplicaciones que supuestamente hacen este trabajo pero son falsas y no son precisas. Y si quieres mantenerte informado, puedes ingresar al enlace para conocer más características.

Hexbot | Brazo robótico de escritorio versátil All-In-1 para todos

Los robots han evolucionado constantemente, tanto así que son piezas fundamentales en la producción de las industrias. Nos atreveríamos a decir que, la mayoría de las empresas usan robots para agilizar la producción. Hoy te venimos a presentar a Hexbot, un brazo robótico de escritorio muy versátil y flexible con una alta repetibilidad para convertir cualquier escritorio en un taller. El robot está diseñado para fabricantes, diseñadores y cualquier persona que lo necesite para dibujar, escribir, grabar con láser e imprimir en 3D. Para mayor información podemos acceder a este enlace y así, observar todos los beneficios que tiene Hexbot.

Estos son los 4 inventos que están causando sensación en KickStarter y posiblemente los tengamos muy pronto en el mercado. Todos son tecnológicos e importantes, además de ser ideales para cualquier ocasión.