Chrome expandirá el bloqueo de anuncios intrusivos a todo el mundo en julio

Google, como miembro de la Coalition for Better Ads (Coalición para Mejores Anuncios), tal y como anunciaron, comenzó con el bloqueo de los tipos de anuncios definidos como intrusivos en sitios web desde finales del pasado año en toda América del Norte y Europa, no si antes avisar a los administradores de los sitios web afectados de que disponen de 30 días para corregir las anomalías detectadas y ajustar la experiencia publicitaria a los estándares marcados por la citada coalición.

Y dado que ahora, dicha coalición va a llevar sus estándares a todo el mundo, el equipo de Chrome se ha sumado también a esta iniciativa y ha anunciado que el bloqueo de los anuncios intrusivos se expandirá al resto del mundo a partir del 9 de julio.



Esto significa que si sitios web en cualquier parte del mundo ofrecen repetitivamente algunos de los tipos de anuncios definidos como intrusivos, serán bloqueados por Chrome, usándose igualmente la misma mecánica de aviso previo a los administradores para que subsanen las anomalías publicitarias.

La Coalition for Better Ads ha determinado un total de 12 tipos de anuncios como intrusivos que perjudican la experiencia de los usuarios, tanto en equipos de escritorio como en dispositivos móviles, incluyendo los anuncios emergentes, los anuncios con autoreproducción automática de vídeos con sonido, anuncios adhesivos de gran tamaño, entre otros.

Acorde a Google, a fecha del 1 de enero de este año, dos tercios de los administradores de sitios web cuyos sitios no cumplían con los estándares, están ahora “en buena posición”, a lo que sigue que de los millones de sitios revisados hasta la fecha, tan sólo se ha bloqueado menos de un 1% de los anuncios.