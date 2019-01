DJI lanza un control remoto con pantalla incorporada para sus drones

A día de hoy no podemos negar la magnitud de DJI, una compañía que a lo largo de los últimos años se ha convertido en el líder indiscutible del sector de los drones. En DJI no han querido dejar de lado el clima de novedades tecnológicas que se vive en el CES, y aunque en esta ocasión no han presentado ningún dron, la compañía ha anunciado la llegada de un nuevo control remoto con pantalla HD que elimina la necesidad de tener que utilizar nuestro smartphone como pantalla.

Tal y como podéis comprobar en la web del producto, el nuevo DJI Smart Controller puede convertirse en una opción interesante para los usuarios profesionales de drones. El control remoto presentado por la compañía incluye características de lo más interesantes, como pantalla de 5,5 pulgadas con resolución 1080p y un brillo de 1000 cd/m2 que facilita su uso en entornos muy soleados. En cuanto a la compatibilidad del controlador, el DJI Smart Controller funcionará con el Mavic 2 y otros drones de la compañía que cuenten con la tecnología OcuSync 2.0.

Si nos centramos en la batería, ofrecerá una autonomía de hasta 2,5 horas de vuelo, lo que supone todo un punto a favor. Además, podremos utilizarlo en climas extremos, ya que es capaz de operar en temperaturas desde los -20ºC a los 40ºC. Por último, destacamos el uso de una versión personalizada de Android desde donde podremos compartir los archivos multimedia con nuestro smartphone.

Una de las cosas que más ha llamado la atención acerca de este nuevo control remoto es su precio. La compañía lo comercializará por 650 dólares, dejando claro que se trata de un accesorio para usuarios profesionales que prefieren no tener que estar acoplando su smartphone en el control remoto que se incluye de serie con los drones de la compañía. Podéis conocer más detalles en el vídeo de presentación: