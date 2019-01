Cómo convertir tu móvil en un mando para la TV

Los controles remotos emiten una señal que puede imitarse con los dispositivos móviles, ya que cuentan con el sensor que puede ser utilizado como control remoto. Esto hace que existan muchas apps que pueden usarse como mando a distancia de la TV, y hoy haremos un breve repaso.

La utilidad es obvia, ya que algunos controles pueden perderse o romperse, por lo que tener uno universal en el móvil siempre es útil.





Por un lado tenemos a Xiaomi con su propia aplicación llamada Mi Remote, así como a Samsung con Peel Remote, pero, si no poseemos ninguna aplicación de fabrica, siempre podemos usar AnyMote Remote Universal.

Esta app es una de las más completas, ya que sirve para cualquier dispositivo que posea un mando a distancia. Lo increíble es que incluye televisores, consolas, proyectores, cámaras e incluso altavoces.

Su funcionamiento no es complicado, solo deben buscar en la lista el dispositivo que vamos a utilizar, ingresar el código y listo. Una de sus ventajas es que cada dispositivo que ingresemos lo podremos guardar y utilizarlo sin necesidad de configurarlo posteriormente, usando tanto con infrarrojo como sin.

En caso de que el dispositivo no posea infrarrojo no hay de qué preocuparse, porque aún pueden utilizar su smartphone como remoto, y lo ideal sería utilizar alguno de la misma marca que la TV, ya sea Samsung, Philips, Panasonic, etc.

Para los usuarios de Samsung podemos encontrar Samsung SmartThing, para Sony la aplicación es SideView… otras marcas, como LG, no poseen una sola alternativa de control remoto. LG dependerá del modelo y año de lanzamiento: para los tv del 2011 deben descargar LG TV Remote 2011 y los Smart Tv que salieron en el año 2012 deben de adquirir LG TV Remote.

Philips posee el control remoto más actualizado ya que posee un sistema de programación por medio de la voz y la podemos descargar aquí.