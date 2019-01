3 alternativas a Instagram que probablemente no conocías

Instagram es una red social que ha subido como espuma en una cerveza, pero en los últimos meses ha perdido una gran cantidad de usuarios debido a los problemas de privacidad. De hecho muchos usuarios frecuentes han decidido abandonar por completo la plataforma, para buscar una alternativa que les ofrezca seguridad. Además de respetar los datos, privacidad e información que tengan almacenadas en la red social.

En la actualidad hay muchas alternativas que quizás no sean tan conocidas, y hoy vamos a enseñarte 3 que vale la pena tener en el radar.

Vero

Vero es una red social que está en pleno apogeo y se caracteriza por ser una mezcla de Facebook e Instagram, aunque lastimosamente no cuenta con una versión para PC. La aplicación la puedes descargar en Android e iOS, en las respectivas cuentas oficiales. La red social nos permite compartir contenido online, eligiendo quien puede ver cada publicación y quién no. Lo increíble es que podemos compartir desde fotos hasta libros o películas. El punto fuerte es su privacidad, ya que no recopila nuestros datos para ofrecernos publicidad. Incluso el año pasado estuvo en la mira de muchos usuarios porque estuvo a la moda, llegando a posicionarse como la red social del momento.

Link | Android e iOS

Diáspora

Diáspora es una aplicación que probablemente conozcas, ya que lleva mucho tiempo en el mercado. La red social es de código libre y está totalmente descentralizada, hay tantos servidores en el mercado como la gente que se une a ella. En cuanto a su base de datos, es muy amplia, aunque probablemente no encuentres amigos a la vuelta de la esquina, porque son muy pocas las personas que la usan.

Link | Android

VSCO



VSCO es en realidad un editor de fotografías que probablemente todo el mundo haya usado, pero tiene una sección para compartir nuestra imágenes. En la aplicación podremos tomar fotografías, editarlas en los ajustes preestablecidos, seleccionar cualquier tono o filtro para luego compartirla. En VSCO hay una sección en donde podremos explorar contenido de otras personas, ya que hay una comunidad gigantesca. Además, podremos tener un perfil para que empresas o fotógrafos profesionales vean nuestro trabajo. Y en cuanto a la aplicación, podremos descargarla en nuestro dispositivo Android o iOS.

Link | Android e iOS

Ya tienes 3 excelentes aplicaciones como alternativas a Instagram que puedes empezar a usar desde ahora mismo.