La aplicación que promete repeler los mosquitos con ayuda del móvil ¿funciona?

Los mosquitos están presentes en todos lados y seguro que tú lo has comprobado. Estos pueden resultar un auténtico tormento si no actuamos para ahuyentarlos rápidamente.

Basándose en este hecho, hay decenas de apps que se presentan como una aplicación gratuita que nos ayudará en dicha tarea.

Con una valoración de 4,4, Anti fly sound destaca como uno de los mejores repelentes digitales disponibles en toda Google Play, aunque es importante tener en cuenta un par de puntos importantes:

– Los móviles no son capaces de emitir en todas las frecuencias, los altavoces son muy limitados, por lo que no es posible emitir a más de 20khz o a menos de 20hz (en los mejores casos).

– No hay estudios que demuestren la eficacia de estos sistemas.

El funcionamiento de las apps es sencillo: podrás presionar sobre el icono de un mosquito para activar la opción de repeler moscas estés donde estés. Una vez hayas hecho esto, podrás ajustar los KHz, que se traducen en la frecuencia del sonido para ir repeliendo los insectos que están a tu alrededor. El problema es la enorme cantidad de publicidad que tendremos que ir viendo mientras realizamos estas tareas.

Antes de las apps, ya teníamos dispositivos electrónicos que prometían algo semejante: ahuyentar mosquitos usando frecuencias “incómodas” para ellos. En FACUA ya denunciaron hace tiempo que este tipo de solución no funciona, pero la avalancha de apps existentes muestra que están lejos de desaparecer.

En las pruebas realizadas no ha funcionado, y si funcionara, sería una herramienta ideal para evitar malaria en los países donde viven a diario con ese problema. Si se siguen invirtiendo millones en investigaciones para reducir la invasión de mosquitos por el planeta para eliminar enfermedades graves (dengue, malaria, zika…), es señal de que una app gratuita en la app store no puede ser tan eficaz…