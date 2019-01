Los juegos para consolas que serán sensación en 2019

Si piensas que las desarrolladoras de juegos están esperando las primeras semanas del 2019 para presentar un adelanto de sus próximas entregas entonces estás equivocado. A continuación, traemos detalles importantes con vídeos incluidos de títulos que serán de lo más destacado en diferentes consolas en 2019. ¿Quieres saber más?

Aquí, a falta de 1, tenemos 5 vídeos de 5 juegos que serán sensación durante el 2019. Presta atención al abrebocas que hará que quieras esperar un título como ningún otro.

Mortal Kombat 11

Se ha comentado que la nueva edición de Mortal Kombat para PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch será mucho más sangrienta que las anteriores. No obstante, hasta que no presenten más detalles en un evento que será transmitido el 17 de enero nos quedaremos con bastantes intrigas. Luego de esto, será cuestión de retoques finales para ver su arribo el 23 de abril.

La Mansión de Luigi 3

Nintendo también prepara una artillería de títulos para diferentes consolas, siendo La Mansión de Luigi 3 uno de los más esperados para la Nintendo Switch. La compañía aún no ha señalado muchos detalles, pero en el vídeo deja saber que la aspiradora de fantasmas estará disponible en 2019.

Harry Potter: Wizards Unite

En el punto intermedio tenemos un juego que será de lo más destacado por varias razones: trae la realidad aumentada en toda su expresión, viene de la mano de un grande como Niantic y trae una de las historias de ficción más reconocidas a nivel mundial.

Harry Potter: Wizards Unite está siendo desarrollado para iOS y Android y desde allí podrás realizar hechizos, completar misiones secretas para salvar el mundo mágico y hacerte con la Snitch dorada, entre otras cosas. Esperemos verlo durante el primer semestre de 2019.

Days Gone

Sony Interactive Entertainment nos ha dado un aperitivo sobre su próxima publicación exclusiva para PlayStation 4. Days Gone (Días Pasados en español) es un juego de zombis que se diferenciará al resto con detalles que puedes apreciar en el vídeo anterior.

Además de ello, se ha comentado que entrarán en acción elementos reales como el llenado de combustible manual, un mundo abierto donde también tendrás que huir de no muertos, entre otras cosas. Su estreno está pautado para el 26 de abril.

Civilization VI: Gathering Storm

Y terminamos el top 5 con una expansión de un título para PC que será publicado el 14 de febrero de 2019. Esta entrega de estrategia por turnos futurista llega con un nuevo desafío y más elementos reales que no pueden pasar desapercibidos para los amantes de títulos de aventura para PC.