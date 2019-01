Cómo tener tu resumen del año 2018 en Instagram en simples pasos

Si eres un usuario activo en tu Instagram y tienes un montón de fotos pero quieres recopilar lo mejor del año, entonces este post es para ti. Aquí podrás ver los detalles de la herramienta que te ayudará a tener el mejor resumen de tu cuenta de la red social del momento en cuestión de segundos.

La aplicación en cuestión lleva por nombre Top Nine para Instagram y está creada específicamente para dicha tarea. Su funcionamiento es de lo más sencillo y a continuación podrás aprender a utilizarla.

Cómo utilizar Top Nine para Instagram para tener un resumen del año

Lo primero que debes hacer, claro está, es bajarte la aplicación en tu móvil iOS o Android. Posterior a ello, tendrás que ingresar tus datos de Instagram para luego ver cuáles han sido el top con tus 9 fotos más populares.

Una vez veas las 9 imágenes que más han cautivado a tus seguidores, también tendrás acceso a datos como la cantidad de publicaciones realizadas, los Me gusta generados a nivel general y otra media con los Me gusta obtenidos para cada foto.

Luego, ya teniendo en cuenta las cifras anteriores, tendrás la posibilidad de compartir tu resumen en una historia en la misma aplicación, así las demás personas podrán echar un vistazo a las publicaciones que más causaron sensación de tu perfil.

Como ves, la app no es para nada difícil sino todo lo contrario. Es más, como un buen plus también puedes acceder a su sitio web oficial para acceder al resumen desde la versión para ordenadores y no desde tu móvil.

Sea como sea la aplicación es bastante intuitiva y gracias a ello ha promediado una valoración de 4.0 con más de 500K descargas en Google Play. A continuación te dejaremos el enlace de descarga de forma gratuita para que te la bajes en tu terminal sin gastar un solo céntimo.

Top Nine para Instagram: para iOS | para Android