4 aplicaciones que debes descargar para cambiarte el look

Un nuevo año ha comenzado y tienes que hacer cambios en tu vida, empezando por el look que llevas desde hace tiempo. La mayoría de las personas le temen al cambio de look por no saber si un color de cabello les queda bien o no. Por fortuna existen muchas aplicaciones con las que podemos probar distintos cortes, colores y formas de cabello.

La lista del día de hoy es muy corta, ya que solo hemos seleccionado 4 del montón que hay en la tienda de Google o en la App Store. De hecho unas son reconocidas por importantes empresas por la gran cantidad de efecto y funciones que traen. Y lo mejor de todo, es que están completamente gratis para que las descargues en tu móvil.

Wella My Shade



La aplicación está disponible solo para dispositivos de la compañía de Cupertino, y aplica diferentes tonalidades a tu cabello. El objetivo principal del desarrollador es que las personas elijan el color ideal para luego, comprar un producto de la marca y aplicárselo. Es ideal para las chicas que se sienten inseguras respecto a los cambios de cabello. Lo único que debes hacer es tomarte una fotografía y subirla a la aplicación para comenzar a jugar con los tonos. Y en última instancia, te permite escanear cualquier caja de tinte, aunque no sea de la marca para que te proporcione una opción similar.

Link | iOS

Style My Hair



La aplicación está desarrollada por una marca que nos ha acompañado durante mucho tiempo en cuanto a productos de belleza se refiere. L´Oreal es una compañía que tiene una amplia gama de tintes para el cabello, y en su aplicación podremos encontrar; nuevos cortes, peinados, tintes y más. Por otra parte, podrás seleccionar que tipo de rostro eres y ver tips relacionados, así te podrás inspirar para hacer nuevos looks que te vendrán muy fin para comenzar el año. En cuanto a su descarga, la aplicación está disponible tanto para Android como para iOS.

Link | Android e iOS

Snap Dye



Una aplicación que se ha ganado el corazón de muchas personas es Snap Dye, ya que cuenta con estilos más arriesgados para las chicas. En ella podrás probar tonos que están fuera de lo común u ordinario, la mayoría son de colores muy vivos que están a la moda. También te da la posibilidad de crear un efecto de mechas que otras aplicaciones no pueden lograr. Lo importante es que navegues por todas sus funciones hasta encontrar el diseño que se adapte a tu rostro y tono de piel.

Link | iOS

Mary Kay: Juega a maquillarte



El maquillaje también es esencial para las chicas que quieren renovar su look y existen muchas aplicaciones que ofrecen cambios en tiempo real. En ella podrás usar la realidad aumentada para encontrar nuevos looks, los que están a la moda y las combinaciones dependiendo de la ocasión. Lo único que tendrás que hacer es elegir una foto de la galería o tomarte una foto, y luego ir probando efectos en la aplicación Mary Kay, hasta encontrar el que más te haya gustado.

Link | Android e iOS

Estas son 4 excelentes aplicaciones que debes descargar para empezar un nuevo cambio de look en 2019. Además, todas son muy usadas por algunos estilistas y la recomiendan, ya que la tecnología de realidad virtual hace posible ver los cambios inmediatamente.