Cómo calibrar la batería de un dispositivo Android

Las baterías son piezas fundamentales que tienen los móviles, pero con el tiempo hay que cambiarlas por el desgaste. De hecho hay aplicaciones para ahorrar los ciclos o para mejorar la vida de la misma.

Hay muy pocas personas que saben que la carga de la batería de nuestro móvil se calcula mediante una serie de algoritmos que el móvil ejecuta y que se basan en la capacidad de la batería, el tiempo de carga y el punto máximo de la batería. En caso de que algún algoritmo falle, encontraremos desviación en los cálculos y por lo tanto, debemos calibrar la batería. Desde ya te decimos que no es difícil hacerlo, pero hay que prestar mucha atención a los pasos.

Antes de empezar con el tutorial, tenemos que saber por qué es conveniente mantener calibrada la batería de nuestro móvil. En ocasiones puede pasar que el dispositivo móvil muestra un nivel de batería que no corresponde y por ello, el móvil se apaga de repente. También puede ocurrir que el móvil nos garantiza que está en más de 50% de batería cuando no es así y se apaga. Mantener calibrada nuestra batería no solo es beneficioso para estas ocasiones, ya que también es saludable para la batería. Nuestra recomendación es que cada cierto tiempo mantengas calibrada la batería del móvil y no confíes en las aplicaciones que prometen hacerlo, ya que no sirven.

Pasos para calibrar la batería de vuestro dispositivo Android

El método que enseñaremos es general para el sistema operativo Android, ya que puede aplicarse a cualquier marca de teléfono y batería. Y lo ideal, es que lo apliquemos cada 3 o 4 meses y, si tenemos baterías externas, también es bueno que lo apliquemos. Ahora bien, pasemos a realizar los pasos necesarios para calibrar la batería del móvil.

El primer paso es conectar el móvil o la batería al cargador externo, hasta que llegue al 100%. Eso sí, debemos estar muy seguro de que ha alcanzado la totalidad de la carga.

Una vez lista la carga, insertamos la batería a nuestro móvil o la desconectamos de la fuente de carga, para proceder a usar el móvil hasta que se descargue en su totalidad. Cabe resaltar que, debemos esperar que el móvil muera y no apagarlo cuando quede 1% o 2%. Una recomendación, es que usemos juegos pesados, observemos contenido multimedia o utilicemos aplicaciones que descarguen rápidamente la batería del móvil .

. Tenemos que esperar al menos 4 horas con el teléfono descargado para que la batería libere la energía residual que pueda haber quedado de la última carga.

Después de que se transcurra el tiempo, volvemos a conectar el teléfono al cargador o le introducimos la batería. Y tenemos que dejar el móvil hasta que llegue a 100% de carga, así como hicimos anteriormente.

Al completar los pasos correctamente, la batería de nuestro móvil debe estar calibrada. Ya está lista para que la uses sin problemas por 3 o 4 meses, hasta que la vuelvas a calibrar.

Cabe resaltar que, es imposible evitar que la batería se descalibre y por ende, cada cierto tiempo debemos calibrarla. Y recuerda que lo peor para la batería son los aumentos en la temperatura, cargas rápidas, cargas inalámbricas y los excesos de tiempo de carga.