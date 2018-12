Alexa, de Amazon, sufre problemas en su servicio en Europa el día de Navidad

Alexa, el asistente virtual de Amazon, ha sufrido problemas de conectividad a lo largo de dos horas de la mañana de ayer, según informó inicialmente The Guardian, día en que se han estrenado multitud de unidades de dispositivos Alexa, en particular, los dispositivos Amazon Echo y Amazon Echo Dot.

A este respecto, se ha originado una avalancha de peticiones que los servidores de Alexa no han podido afrontar, con el consecuente enfado de los nuevos usuarios de estos dispositivos, como ha podido notarse desde la cuenta de ayuda de Amazon en Twitter, donde se han canalizado parte de las quejas de los usuarios molestos, estando desde los que no han podido usar funciones concretas hasta aquellos que no han podido lograr configurar sus unidades, entre otros.



Pero además, la caída de Alexa en Europa también ha sido reflejada en Down Detector, que ha recibido más de 2.000 informes de incidencias en el servicio de Alexa. Si bien, no es la primera vez que Alexa deja de funcionar a lo largo del año, sí que es llamativo que en este caso se deba al éxito comercial de los dispositivos Alexa en Navidad, con muchos nuevos usuarios tratando de conectarse casi al mismo tiempo.

De manera paralela, la aplicación de Alexa ha sido de las aplicaciones más descargadas tanto en Android como en iOS. La compañía no ha especificado los motivos de los problemas de conectividad ni la forma en la que ha llegado a resolver la situación, confirmando tan sólo que efectivamente ha habido cortes intermitentes del servicio a lo largo de dos horas de la mañana de ayer.

Debemos tener también en cuenta que Alexa sigue expandiéndose a lo largo de toda Europa, donde en el caso de España, el servicio llegó a principios del pasado verano, por lo que cada vez más personas hacen uso de dispositivos compatibles con Alexa.