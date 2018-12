4 aplicaciones para practicar Pilates en Android e iOS

El Pilates es un entrenamiento físico y mental que es muy popular entre las mujeres, y en el cual se unen varias especialidades como gimnasia, traumatología y yoga. Podríamos decir que es un deporte muy de moda, pero no es tan tradicional como el Básquetbol, Futbol o Beisbol. No obstante, hay desarrolladores que lo toman en cuenta para crear aplicaciones en la Play Store. Es ideal para todas aquellas personas que quieren practicarlo, pero no tienen tiempo para dirigirse a un gimnasio. Hoy vamos a presentarte 4 aplicaciones que te dan los mejores ejercicios de Pilates.

Pilates en casa

Para las personas que no pueden ir al gimnasio, pueden traerlo con “Pilates en Casa” a su hogar o residencia. Dicha aplicación ofrece rutinas de ejercicios de Pilates que se pueden realizar cómodamente en el hogar. Lo bueno es que no vas a necesitar de máquinas, ni equipos, ya que la aplicación te proporciona consejos para coordinar la mente, cuerpo, espíritu y más. Además, cuenta con videos de entrenamientos para diferentes niveles desde principiantes hasta expertos. Por otra parte, encontrarás retos, rutinas, resultados y muchas cosas más en la app. Para descargarla solo debes entrar en la tienda de Google o presionar en el link que te dejaremos en la parte inferior.

Link | Android

Pilates para novatos

Hay muchas personas que quieren iniciarse en Pilates pero les da un poco de miedo ir a un gimnasio abarrotado de personas expertas. Pilates para novatos es una aplicación enfocada para todas las personas que quieren incursionar en esta disciplina. Entre las características, encontrar más de 20 videos o tutoriales con rutinas y ejercicios que debes tener en cuenta. La única finalidad de las rutinas es tonificar todo tu cuerpo y fortalecerlo. También tiene guías y 4 libros gratuitos para leer y aprender sobre esta modalidad. Y algo que tienen muy pocas aplicaciones es que podrás enviar preguntas y recibir respuestas de cualquier inquietud que tengas con respecto al nuevo deporte.

Link | Android

5 Minutos de Pilates

El nombre de la aplicación es fundamental, ya que solo necesitarás invertir 5 minutos de tu tiempo para hacer una rutina. La verdad es que puede parecer que es muy poco tiempo, pero es suficiente para hacer una pequeña rutina diaria. En la aplicación encontraremos 18 clases de ejercicios y más de 100 sesiones que puedes realizar. Por otra parte, cuenta con animaciones en 3D que te motivarán y un temporizador para medir el tiempo de cada rutina. Otro punto atractivo de la aplicaciones que puedes seleccionar la música para empezar cada ejercicio.

Link | Android e iOS

Pilates Lifestyles

Pilates Lifestyles es una aplicación solo disponible para dispositivos iOS que te permite practicar Pilates desde casa o cualquier lugar. La app tiene hasta 64 tipos de ejercicios y rutinas diferentes en función del nivel. Pero en sí, Pilates Lifestyles solo tiene 10 ejercicios con sus videos demostrativos, el resto lo podemos comprar según vayamos avanzando en la práctica. Por otra parte, te permite crear rutinas o ver las creadas para el nivel de experiencia. También puedes registrar avances y compartir tus resultados en redes sociales como Facebook o Twitter.

Link | iOS

Mantener nuestro cuerpo en forma es primordial para llevar una vida saludable y hay muchas opciones para hacerlo desde casa. Por ende, tal vez te pueden interesar 3 aplicaciones para practicar yoga, que hace muy poco expusimos en la web.