5 Canales de Youtube de humor

En repetidas ocasiones te hemos dicho que YouTube es una plataforma para ver cualquier tipo de contenido. En la web tenemos listas de canales para aprender a cocinar o parar aprender a maquillarnos, pero no tenemos canales de humor que nos diviertan en nuestro día a día. En realidad hay una gran variedad de YouTubers que nos ofrecen contenido humorístico, bromas, cámara oculta, trolleos en videojuegos y más. Por no mencionar los challenges que se han puesto de moda como el Harlem Shake, el reto de la canela y más.

Cabe mencionar que hay canales de humor para niños, humor clásico y humor negro, por lo que tienes que ver cuál te interesa. Hay personas que les gusta el humor raro o bizarro, mientras que otras se sienten ofendidas por el mismo. Por ello, vamos a recomendarte varios canales de diferentes tipos de humor.

Venga Monjas

El canal cuenta con más de 80 mil seguidores y más de 300 videos, actualmente son muy reconocidos en Barcelona por tener un humor muy particular. Entre los videos destaca una sección que se llama “Da Suida”, y es una versión dantesca y retorcida de los Simpson. Los creadores dicen que a la primera puede ser que no les guste a muchos, pero que luego terminarán enganchados con la serie. Lo increíble es que en los videos siempre hay actores y cuentan con excelentes guiones que harán reír a cualquiera.

Hola Soy Germán

Germán Garmendia es un YouTuber muy reconocido en todo el mundo porque tiene millones de suscriptores. El joven chileno tiene más de 35 millones de suscriptores y más de 130 videos. Los videos que ofrece son de la vida cotidiana, de problemas sociales y lo que lo hace gracioso, es que los monólogos son excepcionales. Por otra parte, en cada intro te hace una apuesta que obviamente él no va a perder y que en ocasiones puede llegar a ser muy ocurrente.

Dan Cósmico

Un canal lleno de dramas no podía faltar en la lista y es bueno porque su humor es absurdo y surrealista. El dúo manchego hace los videos a un estilo cinematográfico para contar historias con un estilo diferente. Al ver cualquier video sentirás que las personas como que no encajan en el sitio y no se amoldan a las reglas. La mayoría de videos son muy cortos, en ocasiones incluso querrás matar a alguno de los dos por las estupideces que hacen, ya que las neuronas no son fundamentales. En la actualidad tiene 306 suscriptores y más de 25 videos, un canal relativamente nuevo.

YellowMellowMG

Es una YouTuber preferida por el público femenino, ya que tiene videos muy ocurrentes, un humor muy particular y toca temas que muy pocas personas lo hacen. Los videos no son destinados a hacer reír a las personas, pero por su personalidad es algo que sale naturalmente. El canal cuenta con más de 1,7 millones de suscriptores y más de 320 videos. Un video muy gracioso que no te puedes perder de YellowMellow es donde se apunta al gimnasio, ya que nos cuenta como decide cambiar su vida con una perspectiva graciosa.

Wismichu

El canal de YouTube de Wismichu es reconocido en toda España por tener videos para personas mayores de 18 años. Tiene 7 millones de suscriptores y más de 300 videos de todo tipo. Una sección que seguramente te hará reír, se trata de una adaptación de un programa llamado Silent Library. Pero tiene un giro interesante, ya que los participantes se tendrán que enfrentar a cualquier tipo de reto que les aparezca. Y como tienen que hacer silencio, no pueden hacer ningún ruido o quejarse de las pruebas.

Ya tiene 5 excelentes canales de YouTube para no parar de reír y para disfrutar de su contenido.