Pasos para ocultar mi historia de Instagram a cualquier persona

Las historias de Instagram llegaron hace mucho tiempo como una copia de SnapChat, pero tanto fue el apoyo de los usuarios que ahora son indispensables. Las historias son pequeñas fotografías o videos que se pueden compartir por tan solo 24 horas, luego de ello se borrarán sin dejar rastro alguno. Es práctico, ya que en ocasiones no queremos subir contenido a nuestro perfil de manera permanente.

Hay varios motivos para ocultarle nuestras historias a alguien, uno de ellos podría ser que no quieres que sepan que te has ido de vacaciones. Los pasos son muy sencillos porque podemos ocultar una o todas las historias que subamos a Instagram. Y no necesitaremos descargar una aplicación de terceros para realizar el proceso.

Estos son los pasos que debes hacer para ocultar tu historia en Instagram a cualquier persona:

No te tomará mucho tiempo e incluso puedes ocultar la historia a cuantas personas quieras.



Tienes que entrar a Instagram.

Debes dirigirte a tu perfil y luego, debes presionar sobre el icono de “ Configuración ”, el de las tres líneas horizontales que está ubicado en la parte superior derecha.

En la parte inferior o al final, verás que te aparece el apartado de configuración y debes entrar para luego, acceder " Controles de historias ".

Una vez dentro, verás un ítem que dice " Ocultar historia a ". Obviamente debes presionar allí para buscar a la persona o seleccionar el grupo de usuarios que no quieres que vean tus historias.

Para finalizar, despues de haber buscado el usuario o los usuarios, solo tendrás que presionar en el chulito color azul que aparece a los lados de cada nombre. Y luego, debes presionar en el check que está en la parte superior derecha para que se guarden los cambios.

Ahora los usuarios no podrán ver tus historias y si quieres ver que has tenido éxito, puedes subir una foto o video para que veas que dichos usuarios no la verán. Por el contrario si quieres que los usuarios vuelvan a ver tu historia, debes hacer los mismos pasos y deshabilitar a todos los que quieras. Recordamos que al tener esta opción activa solo estamos bloqueando al usuario de las historias, es decir que puedne visitar nuestro perfil para ver las fotos. En caso de que quieras bloquearlo completamente de Instagram, los pasos son diferentes.

