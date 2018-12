Las batallas entre entrenadores ya están disponibles en Pokémon GO

Desde el lanzamiento de Pokémon GO en verano de 2016 os hemos hablado en más de una ocasión acerca del juego. De hecho, recientemente comentábamos algunas de las novedades más importantes, como el hecho de que Pokémon GO comenzaría a registrar nuestros pasos incluso sin tener la aplicación abierta en todo momento. Hoy comenzamos el día con una noticia muy esperada por los fans del juego: las batallas entre entrenadores acaban de llegar a Pokémon GO.

Se trata de una noticia confirmada en la propia web oficial de la saga, donde se explican todos los detalles de esta nueva función. En concreto, el esperado sistema de batallas PvP está disponible desde hace unas horas globalmente, por lo que todos aquellos interesados pueden probarlo desde sus dispositivos.

El funcionamiento de las batallas entre entrenadores es bastante sencillo. Si nos centramos en algunas de sus principales características, es importante tener en cuenta que será necesario haber alcanzado el nivel 10 antes de empezar a medir nuestras fuerzas con otros entrenadores. La aplicación nos permitirá crear equipos de tres Pokémon diferentes, y recibiremos premios una vez completada la batalla.

Aunque normalmente nos enfrentaremos a los entrenadores que tengamos cerca en nuestra ubicación, el juego también nos permitirá combatir a distancia con nuestros amigos. Teniendo en cuenta que se trata de una función muy esperada, desde Niantic la están habilitando de manera progresiva. Por ahora, solo los jugadores de nivel 20 o más pueden probar su funcionamiento, aunque no sería de extrañar que próximamente estuviese disponible para todos.