Google Fotos ya no ofrece almacenamiento ilimitado para archivos de vídeos no admitidos

Hasta hace pocos días, Google Fotos ha ido ofreciendo almacenamiento gratuito ilimitado para las fotos y vídeos que se ha ido subiendo a su servicio desde su relanzamiento en el año 2015, pero desde hace pocos días, los vídeos considerados como no admitidos han comenzando a contar en la cuota de almacenamiento de los usuarios.

Este ligero cambio en las condiciones del servicio se ha reflejado sólo en la página de soporte, como observó por primera vez la publicación GSM Arena, indicándose lo siguiente: “Los vídeos subidos después del 6 de diciembre del 2018 ocupan espacio de almacenamiento”, en clara alusión a los vídeos declarados como no admitidos.



Como señalan desde el citado medio, parece ser que ha habido usuarios que han abusado del servicio subiendo archivos de vídeos no admitidos haciéndolos pasar por archivos compatibles.

Entre esos archivos de vídeo se han encontrado archivos de vídeo RAW, que suelen de ser de mayor tamaño y que suelen generarse a través de cámaras más profesionales.

Esto no quiere decir que los usuarios no puedan subir archivos RAW u otros no admitidos, simplemente que sumarán en la cuota de almacenamiento, pudiendo ser obligados a pagar para obtener más capacidad de almacenamiento en sus cuentas.

En otra de las páginas de soporte, se señala que los archivos de vídeo admitidos (compatibles) son los archivos .mpg, .mod, .mmv, .tod, .wmv, .asf, .avi, .divx, .mov, .m4v, .3gp, .3g2, .mp4, .m2t, .m2ts, .mts y .mkv.