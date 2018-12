Las tendencias en diseño gráfico para 2019

Llega 2019, y ya podemos tener una idea muy clara de lo que se espera del diseño gráfico en el nuevo año.

En venngage.com, herramienta para crear infografías, también lo tienen claro, y han creado un buen trabajo indicando las 8 principales tendencias en el sector. En el artículo incluyen ejemplos de cada uno de los puntos, para que tengamos claro que no se trata de una opinión sin fundamento.

Colores vivos, tipografías con negrita, gradientes más creativos y complejos, esquema de colores tenues y neutros combinado con un nuevo minimalismo colorido, ilustraciones personalizadas y dibujadas a mano, fotos almacenadas que lucen como si fueron tomadas con el celular o la cámara personal de alguien… aquí tenéis la infografía:

No es fácil realizar un estudio de este tipo, pero en vengage lo han conseguido plasmar perfectamente con ejemplos de banners publicitarios, obras web y logos de diversas compañías, mostrando cómo los usuarios parecen reaccionar mejor a ciertas tendencias.

Parece que el gusto por lo retro continúa destacando, con diseños que recuerdan a menudo a las furgonetas de colores de los años 60 y 70, y eso es algo que los departamentos de publicidad y diseño no pueden ignora. Por otro lado, se ha de mezclar ese gusto por el futurismo y el abstracto, creando combinaciones agradables, coloridas, pero que no cansen, que no escupan barroco.