Muchos de vosotros estaréis al tanto de los principales rumores sobre el Honor View 20, el smartphone que la compañía espera presentar el próximo mes de enero. Hoy comenzamos el día con un par de novedades de lo más interesantes acerca de este dispositivo. En un evento celebrado en Hong Kong, desde Honor han confirmado que el Honor View 20 contará con una cámara frontal incrustada en la pantalla.

Tal y como se puede ver en las imágenes promocionales del evento, este nuevo terminal destaca por una pantalla sin marcos bajo la que encontramos la pequeña cámara frontal, apostando así por un diseño bastante limpio. El evento de Honor no se ha centrado en las características técnicas del dispositivo, por lo que no conocemos demasiados detalles sobre la cámara frontal o la pantalla. Aun así, no podemos negar que se trata de una buena forma de aprovechar al máximo las dimensiones del dispositivo.

La primera cámara de 48mpx de la industria con sensor IMX586 de Sony está preparada para liderar la nueva era de fotografía con smartphones. Se trata de la primera cámara que puede sacar fotografías en alta definición de 48mpx reales, consiguiendo imágenes de primera calidad, con más y mejor detalle incluso utilizando el zoom. Esta tecnología, gracias a la IA y la potencia de procesamiento gráfico habilitada por el ISP dual y la NPU dual del chipset Kirin 980, realizarán automáticamente el procesamiento de imágenes de múltiples marcos, lo que permitirá a los usuarios sacar múltiples fotos tomadas con la cámara de 48MP y crear una imagen de alta definición de 48MP AI. HONOR proporciona a los usuarios una calidad y claridad fotográficas inigualables, rivalizando con las cámaras réflex de gama alta de lente única.

Además de lo anterior, desde Honor han aprovechado la ocasión para confirmar que la cámara externa montará un sensor de 48 megapíxeles. Se trata del mayor sensor utilizado a día de hoy en un smartphone, ya que modelos como el Huawei P20 Pro llegan hasta los 40 megapixeles. En concreto, el anuncio de Honor llega poco después de que comenzásemos a oír hablar acerca del nuevo smartphone de Xiaomi, que también llegará en enero con una cámara de 48 megapixeles.

[…] se ha conseguido a través de un conjunto de 18 capas extremadamente complejo que incrusta cuidadosamente la cámara frontal en el área de visualización de la pantalla, extendiendo así dicho área hasta casi el 100% de la superficie frontal. La innovadora solución HONOR All-View Display demuestra la inquebrantable dedicación de HONOR para liderar la evolución de la pantalla de visualización completa, desde el lanzamiento de la pantalla sin marco de 18: 9 en la era 1.0, pasando por la pantalla con muesca de la era 2.0 y llegando ahora a la revolucionaria era 3.0.

Por el momento no hay más información oficial acerca del nuevo dispositivo de la compañía, por lo que tendremos que esperar al evento de enero en el que Honor presentar su nuevo flagship. En concreto, la presentación tendrá lugar en París el próximo día 22 de enero. Como siempre, estaremos atentos para informaros acerca de todos los detalles de este esperado smartphone.