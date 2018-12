Amazon estaría interesada en llevar sus tiendas Amazon Go a los aeropuertos

Un nuevo informe de Reuters revela en exclusiva que Amazon ha mostrado interés por expandir sus tiendas Amazon Go a los aeropuertos.

El gigante del comercio electrónico ya habría tenido contactos iniciales el pasado mes de junio con el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y con el Aeropuerto Internacional de San José, en los Estados Unidos.



Desde ambos aeropuertos se ha señalado que no se han producido nuevas conversaciones más allá de las mantenidas el pasado mes de junio, y que de querer instalarse en ellos, Amazon tendría que pasar por el mismo proceso de licitación que cualquier otro vendedor minorista.

La idea de que existan tiendas Amazon Go en aeropuertos puede tener bastante sentido, dado que los usuarios no perderían tiempo en pasar por caja, y por ende, ser más rápidos y eficientes, donde tan sólo tendrían que entrar, coger los productos en los que están interesados, y salir, encargándose de todo el proceso de seguimiento y cobro la tecnología propietaria Walk Out, desarrollada por Amazon.

También hay que decir que las tiendas Amazon Go aún están en fase experimental, donde de hecho la pasada semana se conoció que Amazon ya está probando su tecnología en un supermercado de mayores dimensiones, pero ello no quita que a las ciudades de Seattle y Chicago se vayan a sumar en poco tiempo las ciudades de San Francisco y Nueva York en contar con tiendas Amazon Go.

Como apuntó Bloomberg meses atrás, Amazon tiene intención de abrir hasta 3.000 tiendas Amazon Go hasta el año 2021. El tiempo nos dirá si finalmente Amazon también ha llegado a desembarcar también en los aeropuertos.