Amazon planea ofrecer la tecnología de Amazon Go en Whole Foods

A lo largo de los últimos meses os hemos hablado en más de una ocasión acerca de Amazon Go, las tiendas físicas sin dependientes ni cajas con las que Amazon pone el punto de mira en el futuro del comercio. Aun así, hasta el momento se trata de locales pequeños más orientados a la compra de productos diarios, como algo para comer en nuestro descanso del trabajo.

Según afirman desde el Wall Street Journal, Amazon estaría probando una versión de su tecnología capaz de funcionar en tiendas mucho más grandes. Tal y como se hacen eco desde la fuente, el objetivo de la compañía podría ser utilizar esta tecnología en espacios mucho más amplios, como en los supermercados Whole Foods. Si echamos la vista atrás, Amazon compró Whole Foods a mediados de 2017, un acuerdo cerrado por 13.700 millones de dólares.

Aun así, Amazon deberá enfrentarse a un reto importante si pretende ofrecer esta tecnología en Whole Foods. La razón es que mientras que los clientes que entran a una de las tiendas de Amazon Go ya conocen las ventajas de la misma, el alcance de Whole Foods es mucho mayor. Esto significa que la mayoría no habrá oído hablar acerca de esta tecnología, por lo que Amazon tendrá que hacer un buen trabajo vendiendo su potencial a todo tipo de clientes.

Por el momento habrá que esperar hasta conocer más novedades relacionadas con el asunto, ya que Amazon no ha querido hacer declaraciones al respecto. A pesar de ello, todo parece indicar que los planes de la compañía van en la dirección que hemos comentado. Teniendo en cuenta lo anterior, permaneceremos atentos ante cualquier novedad relacionada con la noticia.