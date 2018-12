Mochila Solar LM550, aprovecha la energía solar para cargar tus dispositivos

La energía solar revolucionó el mundo, ya que aprovechamos un recurso natural diariamente para ahorrarnos bastante en facturas. Dicha tecnología se puede encontrar en muchos ejemplos de nuestro día a día, como en techos para que la casa sea autosuficiente, aviones e incluso hay una ciudad que está construyendo la planta de energía solar más grande del mundo. Pero en esta ocasión no vamos a presentarte una excentricidad, más bien te presentaremos un dispositivo muy práctico, sencillo y que probablemente necesites en algún momento de tu vida.

La mochila solar LM550 es fabricada por la compañía Lumos, que reside en México. Con ella podrás cargar casi cualquier dispositivo que tenga entrada USB. Los smartphones, GPS, iPod, iPad, Altavoces y más, pueden ser cargados con energía solar mientras caminas hacia la escuela o trabajo. Es ideal para las personas que tienen que trasladarse a pie por la ciudad para llegar a su destino y, no tienen tiempo para cargar sus dispositivos.

Todas las características de la mochila LM550

La mochila viene en varios colores para niños y jóvenes de diferentes edades, está disponible en rojo, azul y negro. La tecnología de energía solar viene impregnada en la tela y así, capta los rayos del sol. La capacidad de la batería de la mochila es de 2000 mAh, allí almacena toda la carga que recibe del Sol para luego depositarla en otros dispositivos. En pocas palabras, tendremos un powerbank en la mochila que se carga con los rayos del sol. Lo increíble es que en en algunos casos podría tardar solo una hora para realizar la carga deseada.

El diseño es muy bonito, ligero, ergonómico y resistente, ya que puedes llevar cómodamente una laptop de 15 pulgadas. En cuanto a dimensiones, tenemos 28 x 12 x 42 cm, la tela es 3W (5V, 600mA), la batería es de 2000 mAh (5V, de salida máxima de 700 mA) 500 ciclos. Por otra parte, tiene impermeabilización de hasta 7 cm de lluvia, está fabricada en poliéster y la fuente de carga es USB.

Lo increíble es que ha sido diseñada para cuidar el medio ambiente y para reducir la huella de carbono que está afectando a millones de personas. Según los desarrolladores, la recarga diaria de la batería durante todo un año ahorra 2.3 toneladas de CO2 que libera la atmosfera. El tejido solar está destinado para estar al aire libre y es resistente al agua y polvo. En cuanto a caídas, el panel solar puede soportar impactos que no sean tan fuertes, ya que como está fabricado en tela es flexible. Y la mochila está fabricada con 2 paneles y si uno se destruye, el otro sigue funcionando bien.

Recordamos que la energía que recolectemos depende de la luz del sol y obviamente, no funcionará al 100% si no hay sol en nuestra ciudad. Anteriormente te habíamos mencionado que dura hasta 500 ciclos (carga al 100%). Por ejemplo, si la batería solo se carga un 15%, cuenta como 0.15 ciclos. Y está diseñada para durar hasta 8 años, porque luego puede comenzar a deteriorarse y no funcionará bien. El precio actual es de 73 euros y hacen envíos a cualquier parte del mundo en la página oficial.