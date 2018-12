Las mejores aplicaciones para tener tonos de Navidad

Ya ha llegado diciembre, un mes lleno de alegría, villancicos, unión y fiestas que le gusta a la mayoría de las personas. Pronto finalizará un año y tenemos que estar en sintonía con la época añadiéndole los mejores tonos de navidad a nuestro móvil. Hoy vamos a darte 4 aplicaciones que te ofrecen diferentes tonos de navidad que ambientarán el dispositivo. En las aplicaciones podrás cambiar el tono de llamada, notificación e incluso podrás cambiarle el tono de mensaje.

Tonos Navideños 2018 gratis

Ya estamos a escasos días para despedir el 2018 y recibir el 2019, pero debes llenar tu móvil de melodías navideñas para llamar la atención de las personas. Entre las canciones más destacadas tenemos; aires de navidad, a la huella, los peces en el rio, los tres reyes magos, here comes Santa Claus, Happy New Year, jingles bells y más. Todos los tonos son gratuitos, se van agregando más diariamente y en total son más de 200 tonos.

Tonos de Navidad y Fondos de pantalla

En esta aplicación tendrás más de 30 tonos de navidad y fondos de pantalla que combinarán muy bien con tu móvil. Los tonos se podrán configurar en las llamadas, mensajes, despertador y más. Y para usarla debes hacer los siguientes pasos; debes abrir la aplicación de tonos de llamadas gratis, y luego, debes presionar en el botón “reproducir” para escuchar la música que te ofrece. Lo mejor de todo, es que está completamente gratis en la tienda de Google.

Música de Navidad Tonos de Llamada

La aplicación cuenta con tonos de mensaje, canciones de adoración y alabanza, tonos de llamadas, timbres telefónicos, de despertador y sonidos de notificaciones. Entre las características encontramos mucha música de navidad que en efecto te hará vibrar porque sentirás la época navideña como en familia. Y la aplicación es muy fácil de usar, ya que solo debes escuchar y configurarlo como el tono que quieras. Además, está completamente gratuita en la Play Store.

Tonos de Navidad 2018 & canciones de Navidad 2018

Los tonos de navidad que ofrece esta aplicación son muy interesantes y completos, ya que nos incita a vivir la navidad de otra manera. Entre la música, encontramos las clásicas y algunos sonidos de navidad que probablemente no habías escuchado. Además, podemos establecerlos como tonos de contacto, alarma, notificación, temporizador, y tendremos un widget que nos mejorará los tonos de navidad. Y por si fuera poco, está totalmente disponible gratuitamente en la Google Play.

Ya puedes descargar 4 increíbles aplicaciones que te ofrecerán innumerables tonos o música navideña. Hay tanta variedad que es probable que no termines de escucharlas todas en navidad, pero son alternativas para cambiar tu móvil en diciembre. Y recuerda que este mes es de alegría, prosperidad, unión, decoración, y sobre todo, de disfrutar en familia. Lo importante es sobresalgas añadiendo música a vuestras fiestas con estas aplicaciones.