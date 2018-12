Estrenos Netflix para diciembre de 2018

El mejor y último mes del año está tocando la puerta de todos. La gente de Netflix lo sabe y por ello ya tienen a pie de cañón la lista de estreno de series y películas para el mes de diciembre de 2018. Aquí tenemos el listado con los títulos para la plataforma de entretenimiento más utilizada.

Si estabas esperando producciones con temáticas relacionadas con Navidad, entonces este es el momento perfecto para preparar tu agenda durante el mes de diciembre. Así que sin más que decir, vamos con la fecha y el nombre de cada estreno en Netflix para la época decembrina.

Series que serás estrenadas en Netflix en diciembre de 2018

Para el 1 de diciembre

• 8 mile

• Prison Break – Temporada 5

• Astro boy

• Battle

• Cloudy With a Chance of Meatballs

• Crossroads: One Two Jaga

• Friday

• Friday after next

• Hellboy

• Vikingos – Temporada 5

• Meet Joe Black

• My Bloody Valentine

• Next Friday

• Reindeer Games

• Terminator Salvation

• The Big Lebowski

• The Last Dragon

• The Man Who Knew Too Little

• Man vs Wild with Sunny Leone – Temporada 1

• Memories of the Alhambra

• The Great British Baking Show: Masterclass – Temporada 5

Para el 2 de diciembre

• The Lobster

Para el 3 de diciembre

• Blue Planet II – Temporada 1

• Hero Mask

• The Sound of Your Heart – Temporada 3

Para el 4 de diciembre

• District 9

Para el 6 de diciembre

• Happy! – Temporada 1

Para el 7 de diciembre

• Dogs of Berlin

• Knightfall – Temporada 1

• Free Rein: The Twelve Neighs of Christmas

• Nailed It! Holiday!

• Neo Yokio: Pink Christmas

• Pine Gap

• ReMastered: Who Killed Jam Master Jay?

• Super Monsters and the Wish Star

• The American Meme

• The Hook Up Plan

• The Ranch: Part 6

• Trolls

Para el 9 de diciembre

• Sin senos sí hay paraíso – Temporada 3

Para el 10 de diciembre

• Michael Jackson’s This Is It

• Orange Is The New Black – Temporada 5

Para 11 de diciembre

• Vir Das: Losing It

Para el 12 de diciembre

• Back Street Girls: Gokudols

• Out of Many, One

Para el 13 de diciembre

• Wanted – Temporada 3

Para el 14 de diciembre

• ROMA

• Cuckoo – Temporada 4

• Dance & Sing with True: Songs

• Fuller House – Temporada 4

• Viajeros – Temporada 3

• Colony – Temporada 2

• Inside the Real Narcos

• Inside the World’s Toughest Prisons – Temporada 3

• Prince of Peoria: A Christmas Moose Miracle

• Sunderland Til I Die

• The Fix

• The Innocent Man

• Tidelands

• Travelers – temporada 3

• Voltron: Legendary Defender – Temporada 8

Para el 15 de diciembre

• Step Up 2: The Streets

• 16 de diciembre

• Baby Mama

• Kill the Messenger

• One Day

• The Theory of Everything

• Springsteen on Broadway

Para el 18 de diciembre

• Terrace House: Opening New Doors: Part 5

• Ellen DeGeneres: Relatable

• Baki

Para el 21 de diciembre

• Bad Seeds

• Bird Box

• Struggle: The Life and Lost Art of Szukalski

• 3Below: Tales of Arcadia

• 7 Days Out

• Back With the Ex

• Derry Girls

• Diablero

• Greenleaf – Temporada 3

• LAST HOPE: Part 2

• Perfume

• Sirius the Jaeger

• The Casketeers

• Wolf

Para el 22 de diciembre

• Spotlight

Para el 23 de diciembre

• Hi Score Girl

• The Magicians – Temporada 3

Para el 25 de diciembre

• Marvel Studios’ Avengers: Infinity War

• Anthony Bourdain: Parts Unknown – Temporada 11

Para el 26 de diciembre

• YOU

• Alexa & Katie: Season 2 – Temporada 2

Para el 28 de diciembre

• When Angels Sleep

• La noche de 12 años

• Yummy Mummies

• Selection Day

• Instant Hotel

Para el 30 de diciembre

• The Autopsy of Jane Doe

Para el 31 de diciembre

• The Bill Murray Stories: Life Lessons Learned From a Mythical Man

Películas que serán estrenadas en Netflix en diciembre de 2018

Para el 1 de diciembre

• Desenterrando Sad Hill

Para el 6 de diciembre

• Z, la ciudad perdida

• Sacrificio de leyenda

Para el 7 de diciembre

• Nailed it! Holiday

• Dogs of Berlin

• Los supermonstruos y la estrella de los deseos

• Mowgli: la leyenda de la selva

Para el 9 de diciembre

• Fast & Furious 8

Para el 14 de diciembre

• Roma

• La tierra de las mareas

Para el 18 de diciembre

• Baki

Para el 20 de diciembre

• El caso Sloane

• 21 de diciembre

• A ciegas

• Diablero

• Sirius the Jaeger

Para el 22 de diciembre

• Disney – Maléfica

Para el 26 de diciembre

• You

Para el 28 de diciembre

• La noche de 12 años

A nivel general encontramos títulos de renombre como Maléfica, Rápidos y furiosos 8, Avengers: Infinity War, la tercera temporada de Sin senos sí hay paraíso y la quinta de Vikingos, entre otras. Así que si estabas esperando nuevas entregas, diciembre será un mes súper entretenido en todas las categorías.