Spotify permitirá importar nuestras canciones y administrarlas desde la app

Aquellos que son usuarios intensivos de Spotify encontrarán una nueva razón para pasar tiempo en la app.

Tal como mencionan en AP, el equipo de Spotify está preparando una nueva característica que permitirá importar las canciones que tenemos en nuestro dispositivos Android. Así que, ya no necesitaremos un reproductor de música adicional para escuchar la música que tenemos en el dispositivo, ya que podremos gestionarlas desde la misma app de Spotify.

Otras de las novedades que vienen en camino, tienen que ver con un nuevo diseño en algunas secciones y nuevas opciones para guardar canciones. Por ejemplo, Biblioteca tendrá un aspecto más minimalista, y resultará más simple desplazarse por los álbumes, podcasts, listas de reproducción y artistas.



Y, al parecer, se añadirá la posibilidad de guardar canciones para escucharlas en otro momento, teniendo en cuenta aquellas que no entran dentro de las categorías de canciones que nos gustan, o que deseamos añadir a alguna lista de reproducción. Puede ser para guardar las canciones que no queremos perder de vista, pero aún no hemos escuchado, por ejemplo, las que encontramos en recomendaciones, estrenos o por sugerencias de amigos.

Por otro lado, Spotify también está trabajando en mejorar la dinámica de la sección de los podcasts, para que resulte más simple buscar las temáticas que nos interesan y dar seguimientos a nuestras suscripciones. Todas estas novedades parecen estar enfocadas a Android, pero no hay motivo para pensar que no se extenderán a los usuarios de iOS.