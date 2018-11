Los eventos de diciembre en Barcelona que no te puedes perder

Si estás en Barcelona y te gusta el mundo de la tecnología, las startups, la programación y todo lo que tratamos a diario en WWWhatsnew, atento a la lista de eventos que se celebrarán este mes de diciembre.

En esta nueva categoría iremos recomendando eventos de este tipo celebrados en las diferentes capitales españolas, con el objetivo de ir ampliando a otros países durante 2019. La inauguramos con Barcelona, pero estad atentos, porque dentro de poco tendremos también a Madrid en las listas.

– Startup Grind: es la comunidad de emprendedores más importante, desarrollada por Google for Startups. Su misión es ayudar a todos los empresarios del mundo, y organizan eventos mensual para inspirar, educar y conectar empresarios. Este mes tendremos al fundador de Cooltra el 11 de diciembre a las 18:30 en el Movistar Centre.

– Bee Geeks: El sábado 15 de diciembre, en colaboración con la ETSETB -UPC, se celebrará la primera edición de la Knowledge Open Party / Open Network (#KOPON2018). Una tech party con 1 solo track multidisciplinar, de 9 a 20 h, enfocado tanto a trabajadores del mundillo IT con ganas de conocer otros campos fuera de su ámbito habitual como a estudiantes de últimos cursos de ingenierías.

10 charlas sobre profesiones del futuro en IT, DevOps, Agile, Scrum, VR, Desarrollo, Diseño, Product Teams, Chatbots y un “loco” del desierto. Charlas donde todos los ponentes nos hablarán de su experiencia personal, con sus aciertos y, sobre todo, sus EPIC FAILS, aderezadas con algo de conocimiento techie y mucho humor made in IT. Si crees que ya está bien de que todo sean casos de éxito, join the Bee Geeks Army ¡KOPON!

Además, de 10 a 14 horas, se celebrará en paralelo la KOPON4KIDS, con cuatro talleres infantiles para acercar la tecnología a los niños y niñas de una forma lúdica y facilitar la conciliación familiar.

– The Deep Learning Barcelona Symposium (DLBCN): tiene como objetivo mostrar la investigación desarrollada por científicos en Barcelona, o que realizó parte de su carrera académica en Barcelona. Este encuentro reúne a investigadores multidisciplinarios en el campo del aprendizaje profundo y muestra el potencial de la capital para convertirse en el centro de inteligencia artificial en el sur de Europa. La primera edición de este simposio se llevará a cabo el jueves 20 y viernes 21 de diciembre de 2018, pero se organizarán otros eventos por satélite en toda la ciudad durante toda la semana. El registro aún no está abierto, pero iremos informando desde aquí todas las novedades del evento.

– Fuckup Nights: Fuckup Nights es una serie de eventos y movimientos globales que comparten historias de fracaso profesional. Cada mes, en eventos en todo el mundo, se consigue que tres o cuatro personas se levanten frente a una habitación llena de extraños para compartir su propia mala experiencia profesional. Las historias de negocios que se derrumban, el producto que fracasó.. todo. El 4 de diciembre se celebrará el 20º evento, con charlas de Dennis Müller (N26) y TBA, en Depot Lab (C. Bruc 149).

– Mobile Talks: Con el título, Where emerging tech meets government: Blockchain & AI, en la Calle de Montalegre 5 (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona), día 13 a las 17:30h, tendremos un evento imperdible para todos los interesados en Blockchain e Inteligencia Artificial. La próxima edición de Mobile Talks analizará estos complejos desafíos y explorará las oportunidades que las tecnologías emergentes como blockchain y AI pueden aportar al sector público.

– Ctecno: El próximo martes 11 de diciembre el CTecno organiza un nuevo desayuno-networking con la colaboración y patrocinio de Barcelona Activa.

La sesión, titulada “Oportunidades del Corporate Venturing el sector TIC y digital”, se celebrará en el auditorio Cibernàrium del edificio MediaTIC. Allí escucharemos a Àlex Rodríguez, founder & CEO de MarsBased y Southwestern Europe Regional Director de Startup Grind (moderador de la sesión), Oscar Sala, director de mVenturesBcn de la Mobile World Capital, Sergi Figueres, CEO de Worldcoo, Xavier Pont, Co-Founder de Ship2B, y Astrid Baldissera, Manager Transactions in New Models a Schibsted.

– Millennials in Tech: El 13 de diciembre oiremos sobre cómo pueden competir las start-ups para atraer el mejor talento. Será un debate donde descubriremos en primicia los resultados de la primera encuesta internacional hecha por ForceManager. Podremos inscribirnos y disfrutar del evento en las oficinas de ForceManager – ForceBar, en C/ Josep Irla i Bosch 1-3 Planta 2.