4 de las novedades en redes sociales más importantes de noviembre

Seguro que estás pendiente de lo nuevo que tiene para ofrecer Instagram y otras apps del momento. Si es así, aquí, a modo de recopilación, tenemos novedades de WhatsApp, YouTube y claro, también de Instagram. Esto es lo nuevo que está aterrizando en cada aplicación.

Esta tiene que ver directamente con el perfil de cada usuario. Hace un par de días comentamos todo acerca de esta noticia. Sin embargo, de forma resumida debes saber que la aplicación está cambiando el diseño de cada perfil para dar más relevancia a los datos del usuario.

Ahora, el nombre, la foto y los datos más importantes estarán en la parte superior del panel. Además, también se producirá un cambio en el botón para enviarle un mensaje o seguir al usuario, entre otras, pues estas estarán ubicadas en mejor posición y justo antes de las publicaciones del usuario.

