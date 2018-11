Facebook está mostrando mensajes antiguos por error

Usuarios de Facebook están reportando un nuevo error en la plataforma, que ha asustado a muchos y obligado a rememorar momentos a otros.

Tal como mencionan en The Verge, Facebook está mostrando mensajes antiguos en el Messenger. De manera aleatoria, aparecen mensajes de años atrás, que se mezclan con las conversaciones actuales. Esto ha afectado a los usuarios de diferentes maneras, algunos se han asustado, pensando que se trataba de algún problema de seguridad en su cuenta, y otros han tenido que revivir momentos que no les apetecían.



No es la primera vez que Facebook tiene que lidiar con un error de esta naturaleza. En 2015, la función “En este día…”, ocasionó muchas críticas, ya que Facebook no tuvo en cuenta que a los usuarios no siempre les ocasiona alegría recordar el pasado. Publicaciones recordando a personas que ya no están, circunstancias que han cambiado o planes que se han frustrado pueden generar angustia y estrés innecesarios. Y no hay algoritmo que pueda filtrar los recuerdos que pueden resultar lindos o dolorosos a los usuarios.

Ahora los usuarios afectados se enfrentan a la misma situación, tal como puede leerse en los comentarios que han compartido en Twitter, y mencionan en The Verge. Por su parte, el equipo de Facebook informó que está analizando el problema, y están trabajando por solucionarlo lo antes posible.