¿Cómo puedo saber cuántas horas al día uso mi móvil?

La tecnología móvil ha evolucionado rápida y progresivamente de una manera descomunal. Tanto así, que hoy en día el smartphone se ha convertido en algo fundamental para comunicarnos, mantenernos informados, para divertirnos y hasta para encontrar pareja. Lo cierto es que la mayoría de las personas tienen un móvil o más en su posesión y lo usan diariamente. Sin embargo, casi ninguna de ellas se detiene a pensar cuantas horas al día lo hacen y cómo afecta a su salud el uso constante del mismo.

No te queremos alarmar pero debemos decirte que estás perdiendo tiempo precioso que no volverá por estar pendiente de tu teléfono. Inclusive puede que estés leyendo este artículo desde uno, pero no te sientas culpable de ello. Hoy vamos a enseñarte 2 maneras efectivas para saber cuánto tiempo usas el móvil y así, puedes ir reduciéndolo. Te vamos a dar dos aplicaciones que funcionan de maravilla, una para iOS y otra para Android. Sin más que exponer, vamos a pasar a decirte cada detalle de cada una de ellas.

Moment para iOS

Moment es una aplicación que nos permite usar el móvil de una manera más saludable para que podamos estar sin usar el terminal. Una vez que hayamos instalado la aplicación, nos dará la opción de establecer metas dependiendo de nuestro estilo de vida, ya que cuenta con una herramienta llamada “coaching” que prácticamente te entrena para que mejores tu salud. La aplicación monitorea cuanto tiempo tenemos la pantalla encendida y cuantas veces despertamos a nuestro móvil con el pulgar o botón físico.

Por otra parte, todos los días nos llegará una notificación que nos dice cuanto usamos el móvil el día anterior. Si es verde, quiere decir que tu consumo está bien, el amarillo significa que no está ni bien ni mal. Y en el último puesto, tenemos el color rojo que significa que estamos usando descontroladamente el móvil. Para que te hagas una idea, usar 2 horas al día el móvil está bien, pero si te pasas de 3 horas, está mal.

Descarga | Link

QualityTime para Android

La aplicación para Android es más divertida, visualmente más atrayente y muy fácil de usar. En ella podemos controlar y tener las estadísticas en tiempo real de cuánto tiempo usamos el móvil y cuales aplicaciones utilizamos más. Además, nos da un análisis único, crea restricciones mediante alertas y tiene una función que se llama “Descansar”. De hecho podemos ver información detallada de hasta 6 meses y la aplicación hará una copia de seguridad que alojará en la nube.

Entre las características encontramos que puede saber nuestros hábitos y se los aprende para mejorarlos. La aplicación nos da una clase de dieta digital mediante un resumen diario y semanal del tiempo de uso y el número de veces que usamos una aplicación. También puedes ampliar el uso por hora en una fecha seleccionada, guardar un registro de cada aplicación y excluir la que quieras. Y por último, tenemos una función que mencionamos anteriormente llamada “Descansar”, la cual te restringe el acceso al móvil.

Descarga | Link

Para concluir, debemos decirte que un reciente estudio afirmó que la mayoría de las personas usan el móvil por más de 4 horas. Es decir, que pasan todas esas horas pendientes de una pantalla, redes sociales y hasta malgastan su tiempo en algún juego. La recomendación que te dejamos, es que disfrutes el tiempo con tus amigos, familiares y dejes el móvil a un lado. Recuerda que tienes una sola vida y tienes que vivirla al máximo. ¿Sabes cuantas horas usas tu móvil?