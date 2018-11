4 canales de YouTube para aprender a maquillarte

El maquillaje es fundamental para ir a una cita, evento o para el uso diario de una mujer. Por otra parte, YouTube es una plataforma que nos permite compartir casi cualquier tipo de contenido. Hace muy poco tiempo te recomendamos canales sobre misterios y terror, pero hoy cambiaremos para brindarte varios canales que te enseñarán a maquillarte para cualquier ocasión.

Hay infinidades de tutoriales en YouTube sobre maquillaje, peluquería, cuidados de la piel y más. Afortunadamente has llegado al lugar ideal, ya que te daremos los nombres de los mejores canales de YouTube que te enseñarán el paso a paso para aprender a maquillarte correctamente. Todos los canales cuentan con miles de suscriptores, tutoriales dependiendo de la ocasión, tips de belleza, tutoriales de peinados y además, te darán los nombres de los productos que usan para que los compres.

Isasaweis

Isasaweis es una YouTuber española que comparte todo lo relacionado con belleza, desde lo que come hasta el maquillaje que se hace para cada ocasión. El canal en sí no es de solo maquillaje, pero tiene más de 40 videos de ese tema enseñándote el paso a paso. En total tiene más de 300 videos que están divididos en looks, belleza, peinados, cocina y nutrición. Actualmente cuenta con 467 mil suscriptores y se caracteriza por su buen carisma a la hora de hacerlos. Y por si quieres aprender un poco más, tiene un blog donde plasma todo el contenido.

Reishe

Reishe es otra Youtuber española que te ofrece tutoriales paso a paso sobre maquillaje, peinados, uñas y todo lo que esté de moda. En el video introductorio que te hemos dejado en la parte superior verás todo el contenido que habla en el canal. Lo que destaca, es que ella no se cataloga como experta ni nada parecido y su carisma ha atrapado a más de 330 mil suscriptores. Y créenos que te reirás mucho con ella mientras te haces el maquillaje perfecto para salir de casa.

MyCrazyMakeup

Un canal dedicado al makeup en el que encontrarás reviews de productos, tutoriales, primeras impresiones, caracterización, guías paso a paso, DIY, recetas y más. En cuanto a las listas, tenemos varias y en total hacen más de 300 videos sobre maquillaje. Tiene más de 439 mil suscriptores y la chica es muy detallista, creativa y es fácil entender toda la información que nos da sobre makeup.

Porcelain Makeup

Es una YouTuber española que trata temas de belleza sobre maquillaje paso a paso, looks, peinados, moda, cosmética, te recomienda productos y más. Algo interesante es que esta chica tiene una actitud muy particular y una manera de hablar muy calmada. No obstante, nos enseña trucos de maquillaje que son muy importantes para cualquier evento. Cabe resaltar que, este es su segundo canal, y por ende no tiene tantos seguidores como el primero. En total son más de 150 videos y tiene apenas 30 mil suscriptores.

Los 4 canales son interesantes y cada maquilladora tiene su manera de hacer los videos. Además, todas son muy buenas en lo que hacen, nos dan herramientas paso a paso y nos recomiendan los productos que usan.