Cómo funciona la resistencia al agua en los móviles

La mayoría de los móviles en la actualidad cuentan con resistencia al agua que los protege contra salpicaduras, e incluso podemos sumergirlo por cierto tiempo. La tecnología en sí no es nueva, ya que si echamos la vista atrás en el 2016 empezaron a aparecer móviles con dicha resistencia. De hecho, en varias oportunidades hemos comentado acerca de móviles que cuentan con esta especificación como el Moto X4, sin ir más lejos.

Ya que no todas las personas saben cómo funciona esta tecnología, vamos a explicar algunos detalles importantes.

¿Qué es y cómo funciona la resistencia al agua y al polvo?

Los iPhone 7, 8 y X son resistentes al agua y al polvo, pero la compañía te aclara que la resistencia no es permanente y puede disminuir con el uso. En pocas palabras, te advierte que poco a poco se pueden ir eliminando los componentes herméticos que tienen implantados. Para saber si un móvil es resistente al agua, basta con leer en sus especificaciones para saber si tiene IP68 ya que estas son las siglas que usan los fabricantes para destacar que resisten el agua y el polvo. La certificación garantiza la protección contra el agua hasta un metro de profundidad durante 30 minutos, sin embargo hay móviles que especifican que pueden soportar más metros y más tiempo. En este vídeo lo explicamos con más detalle:

Por otra parte, debes saber que ningún móvil es resistente al agua salada de mar sin una funda protectora, ya que la corrosión lo dañaría. Es más, en una ocasión te dimos varios motivos para no llevar el móvil a la playa y uno de ellos es por el agua salada. Un estudio realizado en la universidad de Hardvard sobre la resistencia al agua en móviles señaló que es muy difícil sellar todos los orificios y hendiduras en un móvil. El reto principal de los fabricantes es tratar de sellar todo para que no entre ni una gota de agua y lo hacen con una goma comprimida que no daña el dispositivo. Todos los sellos de goma son de calidad, compresión y tienen la densidad necesaria para que nada se dañe por el agua.

En el caso de los altavoces y micrófonos, usan una red muy delgada que impulsa el agua para que continúe su curso natural. Es increíble porque a pesar de que por estos orificios entra aire, el agua se repele por la malla. Lo que usan son principios físicos básicos de cohesión y de la tensión superficial.

En conclusión, ningún móvil es a prueba de agua porque no existe un sello que sea totalmente hermético para que no entre agua en el peor de los casos. De hecho, los fabricantes solo te dicen que el móvil es resistente al agua, en lugar de a prueba de agua, ya que al haber presión del líquido, podrían romperse los sellos de goma. Pero efectivamente son resistentes a pequeñas salpicaduras, lluvias, piscinas o caídas repentinas en el retrete.