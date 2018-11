Juegos que serán lanzados para PS4 en noviembre

Se cree que los mejores meses del 2018 en el tema de lanzamientos de juegos han pasado. No obstante, el penúltimo mes del año también presume con buenas entregas a la PlayStation 4. Aquí tenemos 5 de los mejores títulos para la consola de Sony.

En la lista tenemos títulos para todos los gustos, así podrás agendar el día de lanzamiento para probar el juego en tu PS4.

Battlefield V

Empezamos por una entrega que será lanzada en todo el mundo el 20 de noviembre. La expectativa habla por sí sola y revela que Battlefield V se ubicará entre lo mejor presentado para la categoría de juegos de acción de 2018. Electronic Arts ha desarrollado la entrega con una ambientación que nos traslada a la Segunda Guerra Mundial con todas las de la ley.

En esta oportunidad encontramos modos multijugador nuevos, opción para enfrentarse hasta a 64 jugadores en un mapa sin cuartel, gráficos mucho más reales y un motor de juego que busca que el combate sea natural y lo más parecido a la realidad. Tanto el texto como las voces de los jugadores están en español, punto que agrega mayor calidad al título.

Fallout 76

A pesar de que ya fue estrenado el pasado 14 de noviembre, Fallout 76 no podía faltar en la lista por el esfuerzo que ha tenido Bethesda en crear una entrega de rol y acción que ofrece diferentes características de un auténtico juegazo. En primer lugar, destaca la posibilidad de jugar con humanos y supervivientes reales y conectados al servidor, completar misiones de supervivencia, resolución de conflictos y toda clase de enfrentamientos en Virginia Occidental.

Hitman 2

El actor Sean Bean se viste de oro al protagonizar la secuela del juego lanzado en 2016. Hitman 2 llega recargado con nuevas armas, técnicas de sigilo, misiones, herramientas y demás trabajos en Miami, Colombia, Isla de Sgail, entre otros. Uno de los puntos más importantes a destacar es que tenemos bastante libertad para completar misiones, habrá eventos o desafíos semanales, entre otras cosas. Desde el pasado 13 de noviembre está disponible en la consola de Sony.

Spyro Reignited Trilogy

Se trata de una remasterización que recopila lo visto en las entregas anteriores, lo que se traduce a más de 100 niveles con gráficos mejorados. Por si nunca habías visto o escuchado hablar de este título, debes saber que se trata de un juego de plataformas 3D animado que permite explorar lugares, luchar con criaturas y poner en práctica trucos para recoger monedas y completar desafíos. Este también fue lanzado el pasado 13 de noviembre.

Darksiders III

Y terminamos el top 5 con Darksider III, una entrega que de forma resumida, nos trae a Furia, una figura sobrenatural que buscará enfrentarse y ganarle a los 7 pecados capitales con sus respectivos demonios. Si te gusta The Legend of Zelda: Breath of the Wild entonces deberás probar este juego, pues los mismos creadores han revelado que se han inspirado en este título para desarrollar este juego de rol y acción.