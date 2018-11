3 formas de adelantar un trabajo desde el móvil mientras llegas al ordenador

Si eres de los que realizan trabajos constantemente en el trabajo o universidad, sabrás que no siempre se tiene un computador o laptop a mano. Por ende, el mismo se puede retrasar si no llegamos rápido a nuestro dispositivo. Pero esto ya no tiene que ser problema, pues aquí te dejaremos 3 alternativas gratuitas para que puedas adelantarlo desde tu móvil o tablet.

Seguro que ya conoces o incluso utilizas algunas de estas opciones para otras cosas. Sin embargo, desde ahora podrás comenzar a utilizarla para tus proyectos escritos.

Al momento de escribir este párrafo no tenía conexión a Internet. Así que para no quedarme de manos cruzadas, comencé a redactar desde Google Keep y gracias a eso puedo recomendar esta app como una de las mejores para el móvil. Luego de descargarla en tu dispositivo podrás crear una tarjeta con su título para luego comenzar a adelantar el trabajo, informe, recibo de pago, etcétera. Incluso, también puedes agregar imágenes y explotar todos estos trucos mientras trabajes desde aquí.

Además de crear listas de compras y cosas por hacer, también puedes recurrir a Google Keep para ir estructurando algún documento con su introducción o lo que necesites. Cuando ya estés frente a tu odenador, podrás sincronizar tus datos de la cuenta y copiar el texto en el documento en tu PC.

No, no estás leyendo mal, Word también cuenta con una aplicación móvil para que puedas comenzar a crear un documento con bastantes herramientas de la versión para ordenadores. Sin lugar a dudas esta es quizás la mejor opción para elegir cualquiera de las plantillas del Word para PC: documento en blanco, folleto, boletín, redacción de un día, entre otras.

Luego de crear el documento, podrás comenzar a escribir y editar con un montón de opciones habituales: negrita, cursiva, subrayado, imprimir, guardar, etcétera.

Evernote tampoco se queda atrás y brinda la posibilidad de anotar nuestras ideas y frases de forma sencilla. La sincronización está presente y esta plataforma presume buenas herramientas para compartir notas en cuestión de segundos. Al igual que las anteriores, está disponible a coste cero.