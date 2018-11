Mis razones para ver a PUBG Mobile como el mejor juego de acción de 2018

El 2018 tiene sus últimas semanas contadas y desde ya comienzan a salir veredictos sobre cuáles juegos han sido mejores en sus respectivas categorías. En las temáticas de acción, disparos y aventuras la cosa es un poco más complicada, pues encontramos títulos adictivos gracias a todo lo que tienen para ofrecer. Pero, si me tocara elegir uno solo, elegiría a PUBG Mobile por las siguientes razones.

Sí, no es fácil decir esto de buenas a primeras. Sin embargo, llevo meses probando juegos de acción y considero que ninguno se ha equiparado con la entrega de Tencent Games por todo lo que verás a continuación.

Elementos realistas, de principio a fin

Ok, Fortnite es otro de los juegos de acción y disparos y battle royale que ha cautivado a millones de usuarios, pero venga, es una entrega con elementos más animados como los personajes, la opción para crear construcciones, la forma en la que tienes que aterrizar, etcétera.

Ahora, si la comparamos de frente con PUBG Mobile, vemos que cada detalle busca semejarse a lo visto en la vida real: aquí tenemos, desde las armas, coches y opciones de personalización, hasta el aspecto de los jugadores, las misiones y todo lo demás.

Gráficos de gran calidad en todos los aspectos

A falta de una, tienes hasta 3 opciones de ajuste de gráficos dependiendo del móvil y la velocidad de internet que tengas. Gracias a esto, cuentas con la posibilidad de que todo lo que aparece en el mapa y en la partida se vea de mejor calidad.

Actualizaciones constantes

He aquí otro de los motivos por los que prefiero quedarme con PUBG Mobile antes de elegir otro juego de acción. Las actualizaciones no es que sean el plato fuerte, pero sí suman puntos debido a que cada vez integran novedades interesantes: mapas, armas, coches, ropa y accesorios, misiones, etcétera.

En lo particular, me tomo muy en serio el tema de las actualizaciones debido a que me da a entender que los desarrolladores se preocupan por brindar mejores herramientas y opciones al momento de jugar.

Cantidad de usuarios

Por último, pero no menos importante está el tema de la cantidad de descargas. A día de hoy PUBG Mobile posee, solo en Google Play, más de 50 millones de descargas. Otros juegos poseen incluso más millones de descargas, pero hay que tomar en cuenta que este juego solo lleva unos meses disponible para móviles.

Si las cosas marchan como es de esperar, en menos de 6 meses PUBG Mobile tendrá más de 100 millones de descargas, otro detalle a tener en cuenta para futuras estadísticas.

Por otro lado, si aún no has probado este juego en tu dispositivo, aquí te dejamos el enlace de descarga de forma gratuita para que compruebes todo lo mencionado.

PUBG Mobile: descargar para Android