Firefox nos alertará al visitar sitios web afectados por filtraciones de datos

Hace unas semanas os hablábamos acerca del lanzamiento de Firefox Monitor, una herramienta con la que comprobar si nuestro email se ha visto involucrado en alguna filtración de datos en los sitios web en los que estamos registrados. Ahora, desde Mozilla afirman que futuras versiones de Firefox alertarán al usuario cada vez que visite un sitio web que haya sido víctima reciente de robo de datos.

Tal y como explican desde Mozilla, una de las ventajas de la integración de Firefox Monitor con el navegador es que recibiremos notificaciones automáticas al visitar sitios web comprometidos. De esta forma, al recibir una de estas alertas podremos hacer clic para acceder a la web de Firefox Monitor y comprobar cuáles de nuestros datos personales (email, contraseña…) han sido filtrados, lo que nos permitirá tomar las medidas adecuadas.

En concreto, la función de la que hablamos solo nos notificará cuando la seguridad del sitio web se haya visto comprometida en los últimos doce meses. Por el momento, la función ya está disponible en Firefox Quantum, aunque la organización ha confirmado que estará disponible para todos los usuarios de Firefox a lo largo de las próximas semanas.

Llegados a este punto no podemos negar que se trata de una función interesante, sobre todo si tenemos en cuenta lo difícil que puede resultar enterarnos de que nuestros datos de inicio de sesión se han visto afectados por fallos de seguridad. Tal y como os contamos en su momento, la función de la que hablamos ha surgido gracias a la colaboración con Have I Been Pwned.